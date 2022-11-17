蘆洲4屁孩無照騎車沿路「巴路人頭」！到案辯稱一時好玩
新北市蘆洲街頭，昨（16）日下午放學時間，有4位國中生無照騎車，共騎2部機車雙載，沿路惡作劇隨意亂敲打路過的學童頭部，其中一人甚至還拿安全帽當武器敲打，離譜行徑讓人看不下去。其中一位受害學童家長憤而報警，警方循線帶回4人到案約談，4人辯稱只是「一時好玩」，訊後依傷害、少年事件處理法函送法辦，警方更針對交通違規部分開出17張舉發單，共將面臨約3萬1千元罰鍰。
據了解，這4人是蘆洲當地某國中的9年級學生，年約14、15歲，4人昨日在放學後無照騎車雙載，還刻意遮蔽車牌，沿路敲打一旁路過學童的頭部，還有人不把安全帽戴著，反而拿在手中當作武器，無辜受害被「巴頭」的學童都是一臉驚慌又莫名其妙，4人卻覺得這樣很「好玩」，還把過程拍下來將影片放到網路上，引發網友撻伐。
警方接獲家長報案後，調閱監視器畫面，迅速找到這4名國中生，並要他們在家長或監護人陪同下到案說明。4位國中生供稱只是一時好玩在嬉鬧，沒想到鬧得這麼大。
警方訊後依傷害、少年事件處理法函送法辦，更針對無照騎車、遮蔽車牌、沒戴安全帽、闖紅燈、違規右轉等交通違規部分開出17張舉發單，這下4位國中生恐怕笑不出來了。（編輯：倪浩軒）