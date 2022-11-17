染疫隔離新制「5+n」！這天後通報確診者 不可出門投票
2022九合一選戰即將在11月26日登場，中選會宣布確診者不得投票，而根據現行法規，確診者隔離為「5+n」，因此若在11月21日當天就通報確診的民眾，因隔離不得外出，將無法出門投票。
中央流行疫情指揮中心宣布，自11月14日起，確診者隔離鬆綁為「5+n」，意即確診後隔離滿5天，第6天到第14天為自主健康管理期，不管快篩是否為陰性都可以出門，若快篩陰性，便可解除自主管理，但仍需避免出入容易近距離接觸不定對象之場所，需要探病、陪病的話，也必須要遵守醫療措施。
另指揮中心指揮官王必勝也表示，投票當天須戴口罩，一切都依照投開票所秩序進行，若有確診者外出投票，不論是受到檢舉還是自己聲稱確診，事後會請衛生單位依名單查核後執行懲處，違者可處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以上200萬元以下罰金。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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