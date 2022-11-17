王道銀行再獲殊榮！拿下2022台灣企業永續四大肯定

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在永續單項績效表現的評選上，王道銀行積極打造注重人權和性別平等的職場，同時亦結合金融本業推出各項支持多元共融與性別平權的金融服務與產品，打造性別友善與尊重多元的社會，已連續五年獲頒「性別平等領袖獎」。此外，王道銀行近年亦積極倡議共好消費模式，攜手客戶藉由公益認同卡以及綠色消費回饋社會和環境，運用消費力量產生正向影響力，更持續透過多元的訊息和管道與利害關係人溝通，已連續四年獲頒「創意溝通領袖獎」。
王道銀行每年參考多項國內外重要指標編撰永續報告書，包括依循永續性報導準則（GRI Standards）、美國永續會計準則委員會（SASB）準則、氣候相關財務揭露架構（TCFD）以及證交所上市公司編制與申報永續報告書作業辦法等標準，2021年永續報告書通過英國標準協會「高度保證等級」之第三方查證；此外，特定永續績效指標更經會計師查核並出具有限確信報告，持續精進報告書資訊揭露之完整度與可信度，獲頒永續報告類金融及保險業「銀獎」，自王道銀行編撰首本報告書以來，已連續七年獲得永續報告獎之肯定。
除了在永續經營各面向持續創造優異表現之外，王道銀行亦不斷精益求精，追求更高標準的公司治理績效，連續兩年榮獲台灣證券交易所公司治理評鑑「上市公司排名前5%」的優異成績，表彰王道銀行致力精進公司治理的卓越表現。
王道銀行董事長駱怡君表示：「王道銀行深信，除了追求獲利成長，我們更應運用金融本業的力量，創造銀行、消費者與社會及環境之間的共好。很榮幸再度獲得台灣企業永續獎多項獎項肯定，未來王道銀行將持續落實企業社會責任，追求環境、社會與公司治理的永續性，創造更好的影響力。」