首座原住民風雨球場啟用 黃偵琳：爭取更多運動休閒空間
高雄第一座都會區的原住民風雨球場屏山運動公園風雨球場今(17)日正式啟用，將成為原住民朋友及附近居民運動休閒的新選擇。民進黨第四選區（左營、楠梓）市議員參選人黃偵琳表示，屏山風雨球場是中央地方合作的典範，在原住民族委員會、體育署、高市府的支持下，讓左營成為第一座擁有原住民風雨球場的都會區，若當選後，將為左營楠梓爭取更多運動休閒空間。
黃偵琳指出，屏山風雨球場總經費大約三千四百萬元，中央由體育署、原民會補助近一千一百萬，高雄市政府原民會及養工處補助近兩千三百萬，是中央與地方合作的典範。黃偵琳指出，感謝中央部會的支持，更要感謝市長陳其邁將原本的風雨球場新建案，擴大週邊景觀改善，讓整個休閒運動空間更加友善親民。
黃偵琳表示，因應橋頭科學園區闢建與台積電進駐，近年左營與楠梓區人口增加快速，市民對休閒運動空間的需求與日俱增，在運動方面，除了位於國家體育場的左營國民運動中心已正式啟用，七月剛動土開工的楠梓坑運動中心之外，也應增設特色公園與共融遊具，讓民眾有更多更好的休閒空間。
黃偵琳也說，例如楠梓都會公園，數月前曾協助立法委員劉世芳，一同向營建署爭取環境改善與增設特色遊具，目前正在規劃設計中，也是一個案例。且在參選過程中，曾於左楠區的公園舉辦過多場的氣墊城堡活動，提供家長在週末午後帶小朋友「放電」的去處，在與家長和孩子的互動中，看見了特色公園與共融遊具的需求，因此如果順利進入議會，一定會替左營楠梓爭取更多更友善的休閒運動空間。