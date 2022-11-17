首座原住民風雨球場啟用　黃偵琳：爭取更多運動休閒空間

▲高雄第一座都會區的原住民風雨球場屏山運動公園風雨球場今天正式啟用，市議員參選人黃偵琳表示，若當選後，將為左營楠梓爭取更多運動休閒空間。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲高雄第一座都會區的原住民風雨球場屏山運動公園風雨球場今天正式啟用，市議員參選人黃偵琳表示，若當選後，將為左營楠梓爭取更多運動休閒空間。(圖／記者郭凱杰翻攝)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-11-17 16:37:56

高雄第一座都會區的原住民風雨球場屏山運動公園風雨球場今(17)日正式啟用，將成為原住民朋友及附近居民運動休閒的新選擇。民進黨第四選區（左營、楠梓）市議員參選人黃偵琳表示，屏山風雨球場是中央地方合作的典範，在原住民族委員會、體育署、高市府的支持下，讓左營成為第一座擁有原住民風雨球場的都會區，若當選後，將為左營楠梓爭取更多運動休閒空間。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃偵琳指出，屏山風雨球場總經費大約三千四百萬元，中央由體育署、原民會補助近一千一百萬，高雄市政府原民會及養工處補助近兩千三百萬，是中央與地方合作的典範。黃偵琳指出，感謝中央部會的支持，更要感謝市長陳其邁將原本的風雨球場新建案，擴大週邊景觀改善，讓整個休閒運動空間更加友善親民。

黃偵琳表示，因應橋頭科學園區闢建與台積電進駐，近年左營與楠梓區人口增加快速，市民對休閒運動空間的需求與日俱增，在運動方面，除了位於國家體育場的左營國民運動中心已正式啟用，七月剛動土開工的楠梓坑運動中心之外，也應增設特色公園與共融遊具，讓民眾有更多更好的休閒空間。

黃偵琳也說，例如楠梓都會公園，數月前曾協助立法委員劉世芳，一同向營建署爭取環境改善與增設特色遊具，目前正在規劃設計中，也是一個案例。且在參選過程中，曾於左楠區的公園舉辦過多場的氣墊城堡活動，提供家長在週末午後帶小朋友「放電」的去處，在與家長和孩子的互動中，看見了特色公園與共融遊具的需求，因此如果順利進入議會，一定會替左營楠梓爭取更多更友善的休閒運動空間。

忘了驗車心虛　汽車駕駛拒檢連2次衝撞車輛遭開44張罰單

黃偵琳潮男帥兒真情告白　百位女性政治人物相挺進議會

盧秀燕誤認警方執法為槍擊案　黃偵琳：應向高雄市民道歉

大銀幕冒險再起！小兒子《沙發有黑洞》線上劇場版上線

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀