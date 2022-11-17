66 歲婦膝蓋痛寸步難行　膝蓋自體軟骨修補免換關節

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據衛福部統計，台灣膝關節退化的盛行率約15%，有將近350 萬人飽受關節疼痛之苦。近年來罹患關節炎的病患年齡，有年輕化趨勢，運動傷害、過度的負重、肥胖或免疫系統失調等，都會讓關節過度磨損。最明顯症狀即為「痛感」，因其為不可逆轉的漸進性破壞疾病，其病情會逐步惡化，為患者和照顧者帶來不便造成沉重的負擔，過去治療方式常有治標不治本、治療次數多等困境，近來隨著醫學科技進步，利用一次性自體軟骨修復技術出現，也為關節退化患者帶來新「膝」望。
恩主公醫院外科部吳長晉部長指出，過去針對退化性關節炎的治療，初期會先建議患者使用止痛藥、打消炎針、注射PRP或打玻尿酸、復健、護具使用等改善病患疼痛的症狀，但效果有限，若狀況沒有改善，就會需要手術開刀，嚴重的話甚至得做人工關節置換手術，但人工膝關節置換術容易因傷口較大且復原期較長，影響患者生活品質。
吳長晉部長進一步說明，「一次性自體軟骨修復技術」是由工研院與台大醫院合作研發，經完整三期臨床試驗獲得衛福部核准，是台灣第一個自主研發的再生醫學產品，只擷取少量非受力區的自體軟骨，經特殊處理後使軟骨細胞活化，再以微創關節鏡手術進行清創後，再將活化的軟骨細胞及載體植入軟骨損傷處，形成再生軟骨組織來修復軟骨缺損，不僅傷口小，感染機率低，手術約40分鐘可完成，住院約2-3天即可出院，且只需一次手術即可解決膝蓋軟骨損傷問題，讓徬徨不安的退化性關節患者，不必承受兩次開刀的風險、疼痛及奔波。
「微創手術」傷口小 術後疼痛少，恢復快
另一位75歲的張先生，幾年前因為右腳感到疼痛發麻，經過幾次復健後，疼痛狀況有改善；兩個月前，出門搭公車時，右腳突然無力發麻，趕緊又到醫院就醫，照Ｘ光後，發現有椎間盤突出的問題，因嚴重影響到日常生活，醫師評估後建議要做脊椎手術，當時一聽到脊椎要開刀，感到緊張害怕，經醫師詳細說明後，在上個月接受了「脊椎內視鏡手術」，傷口小只有0.6-1公分、出血量少、住院天數僅1-2天、恢復期短，對脊椎肌肉筋膜損傷小，大大降低了高齡者開刀風險。手術後背痛及下肢無力有明顯改善，目前努力做強化核心肌力訓練，慢慢恢復正常的生活。
收治上述個案的恩主公醫院骨科微創中心許立和主任表示，椎間盤突出部分是因為脊椎的老化磨損，好發中年之後，也有部分發生於年輕族群因長期不良姿勢加上肌力不足造成椎間盤突出。常見症狀像是腰痛、背痛，甚至從下背部、腰部脊椎處輻射延伸至臀部和雙腿，可能從輕微疼痛到銳痛、灼痛感，嚴重時會出現極度劇烈的疼痛，有些人則會感覺麻木、刺痛或腿部無力，也就是坐骨神經痛，對日常工作及生活造成極大困擾。
許立和主任進一步指出，椎間盤突出可以透過休息、藥物止痛、物理治療等方式來減緩疼痛，如經過一段時間，狀況還是無改善，就需要進一步檢查評估是否手術治療。傳統開放式椎間盤切除，改善病患症狀成功率大於95%，嚴重的併發症<1%，無法克服的是術後的傷口疼痛、術後背部肌肉纖維化、肌肉無力等後遺症。隨著醫療科技的進步，現階段已經邁向更精密的微創醫療，微創內視鏡相較傳統手術，傷口小、破壞少，術後恢復期也短，同時也減少脊椎內固定物（骨釘、椎籠）的使用，因此減少許多伴隨固定物而產生的後遺症。
恩主公醫院在2019年成立骨微創中心，依照疾病特性整合照護資源，導入專業醫療團隊，積極與各大醫學中心醫療合作，讓民眾可以受到更細心的照顧治療與更友善的照護環境，不僅成為地區醫療與預防保健的典範，更是實踐了守護民眾身心健康的初心。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55820
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw