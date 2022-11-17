NBA／勇士王朝正在謝幕　Kerr：已接近尾聲了嗎？是的

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當被問到這個問題時，Kerr並沒有閃躲，「我認為歷史數據已經說明了年齡的問題．．．這意味著什麼？已經接近尾聲了嗎？是的，我們可能還會再一起奮鬥個3年，我也不知道。」
「但是不可能再持續5、6年了，也許是再1季，也許是2季，也許是3季。」Kerr這樣說道，「我們不能擔心太多，只能努力地去度過一個美好的一年，並盡可能的組建最好的團隊。」
Kerr沒想像Phil Jackson一樣，宣告本季是「最後一舞」，但他的話也在說明一些事情。1997-98 賽季的芝加哥公牛在前14場比賽只有8勝6敗——其中有兩場打到了延長賽；勇士比他們少贏了2場，為6勝8敗，他們還有止跌反彈，最終拿下至高榮耀的機會。
當被問到這兩支球隊有何共同之處時，Kerr認為是延續性，「我們有一群核心球員，他們在這裡待了很長時間，所以球隊知道自己想要完成什麼。第二點，2支球隊都有有史以來最偉大的球員之一，當年是Michael Jordan，現在是Stephen Curry。」
Kerr相信他們會和當年的公牛隊一樣，歷經困難後重新站穩腳根，因為他們知道如何去擺脫困境，這麼多年在聯盟征戰的經驗和智慧將會派上用場。
Klay正處於生涯最大低谷，而他很可能無法重回頂端；Draymond上賽季已經顯現出自己的下滑——在總冠軍賽關鍵時刻被DNP。Curry正在打出生涯最好的比賽內容，這不是理所當然。
這支勇士的故事毫無疑問的在走向尾聲，Poole、Kuminga、Wiseman屬於下一章了，終曲時我們會懷念這一切。