支持陳時中、票投黃珊珊？王世堅澄清：絕對沒說過這種話
「頭號柯黑」民進黨台北市議員王世堅，日前接受網路媒體專訪時，指出自己傾全力協助陳時中，動員親戚與周邊組織進行拉票。不過對於票投給誰，王世堅則變相表示「保留選票給黃珊珊」，並解釋過去因為大巨蛋案法案簽署，而欠了黃珊珊一個人情。不過部分臉書側翼粉專，則將王世堅的意思曲解為「支持陳時中、票投黃珊珊」而對王世堅群起撻伐。對此王世堅今（17）日下午出面澄清，表示自己絕對沒有說出這樣的話。
王世堅今日下午特別現身議會，出面接受媒體訪問。王世堅強調，絕對沒有在網路節目專訪時說出「支持陳時中、票投黃珊珊」的言論。「我的態度非常清楚，我拿我周邊所有親戚朋友、組織與支持者，各種動員都在幫陳時中拉票，即使陪完陳時中掃街後，自己的辦公室同仁也都在幫陳時中發文宣。」王世堅說，就連出面接受訪問之前，都還在幫陳時中掃街拜票。
王世堅也解釋，自己欠黃珊珊一個人情，因為七年前自己在提案大巨蛋要解約接管時，自己挺身而出對抗大財團，當時黃珊珊第一個跳出來響應連署，就連自己同黨的議員都沒有出面力挺，「我必須說，我欠黃珊珊一次，在那個過程中，我更深刻了解到黃珊珊的正直清廉、勇敢強韌與堅毅，這我必須肯定她。」王世堅說，要不是民進黨有推出自己的市長參遠人，不然私下當然會支持黃珊珊，「不過黨既然有提名人了，我當然會支持民進黨提名的候選人。」
現場記者則追問，是否會趁這次把「虧欠黃珊珊」的人情給還了？只見王世堅遲疑了一下子以後，笑稱「靈魂不受黨紀規範」，並表示台灣是民主自由的社會，鼓勵大家多元思考，「思想是自由的，靈魂不受法律管轄，也因此靈魂當然也不受黨紀規範。」