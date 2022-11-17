FTX受害者控訴！300萬資產一夕歸零 幣圈信仰者打死不退
被幣圈號稱是年度最扯、熊市最大的鬼故事，就是世界第二大的虛擬貨幣交易所FTX在短短9天的時間內破產，台灣受害者也不少，粗估至少有50萬人資產一夕蒸發。有受害者A先生就今（17）日出面表示，自己卡在FTX的資金約有10萬元美金(約310萬元台幣)，隨著FTX交易所的破產，一夜之間資產全部歸零，「要不是有朋友，真的會想不開。」。且A先生也說，金額多過他的大有人在。另一位透過影片說明的受害者，即便損失慘重，但仍樂觀看待幣圈未來的發展！
FTX破產後，台灣受災戶估計有高達50萬人，曾有平台調查，這次的FTX倒閉風波牽扯甚巨，在統計裡面最高損失金額高達700萬美金，等同於台幣2.1億元。今(17)日在派網的記者會上有受害者現身說法。不願具名的A先生表示，自己在2019年加入幣圈，這些年陸續進行很多交易，在低迷的熊市階段，把10萬美金，大約310萬台幣，放在FTX交易所，沒想到平常不太動的這筆資金，會遇到交易所一夕之間破產，自己約9成的資產被迫歸零。據他觀察，周圍有些朋友，甚至是幾百萬的資產也是同樣無法提領。A先生情緒低落無奈的表示：「要不是有朋友，真的會想不開。」最後他也勉勵同為幣圈的朋友：「希望所有受害的朋友都能振作！」
同樣在這波被吞噬的受害者，透過預錄影片分享表示，自己在幣圈已經5年，不算是菜鳥等級，因今年市場處於熊市，不想要有過多動作，所以將多數的資金放進世界第二大的虛擬貨幣交易所FTX。在影片中他也提到選擇FTX除了是大型的交易所，提供5~8％活儲利息是很大誘因，加上出金免費，使用一年多都沒有問題。
破產前，還以為是商業攻擊事件，他也謹慎的查看鏈上錢包都還在，一心覺得恐慌案件，因此就沒有提領，因而錯失逃難良機，看著幣安收購破裂，沒幾天FTX就宣佈破產，他坦言損失很大的資金。但信仰充足的他在經歷此一事件後說：「還是會相信區塊鏈，不會離開幣圈！」但之後面對交易所的選擇會更加謹慎，未來比較大金額的資金會回到「冷錢包」，他充滿信心的說：等待下一個牛市到來！
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