INFINITE李成種喝1口珍奶被抓走！台、韓吵起來場面火爆
韓團INFINITE成員李成種相隔4年來台，這是他首次舉辦個人見面會，十分重視此活動，今（17日）特地和媒體見面，但訪問現場卻狀況連連，台、韓方工作人員疑似溝通不良，在拍照環節無法達成共識，李成種先是被韓方帶出場，後續再因補妝問題被帶走2次，李成種察覺情況不對勁，笑說很像在拍電影，而且還分成三部曲。
李成種面對衝突場面臨危不亂，仍展現敬業態度回答提問，還準備中文詞「你好我是李成種」、「我是冷凍人」、「全部都漂亮」、「可愛」、「帥」等，他表示很喜歡「我愛你」、「明天見」的意思，所以特地學會中文發音。此外，他似乎自知多次離開訪問現場不禮貌，再以中文說出「辛苦了」、「謝謝」，幽默表示：「大家心胸都很寬大！」
李成種透露有跟INFINITE其他成員保持聯絡，也知道金聖圭19日在台舉辦粉絲見面會，他說：「我知道他也要來，我們今天雖然不同班機，但我知道他也是今天出發來台灣！」
訪問二度中斷時，李成種帶了張A4紙回訪問現場，透露有特地準備想說的中文，唸出「你是我的，永遠在一起，我愛你」。他也表示18日的見面會上，雖然只有他1人，但有精心策劃編舞，會讓氣場和魅力填滿整個舞台，保證會十分精彩「不管是耳朵或眼睛，一定會融化大家」。