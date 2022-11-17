今日廣場》徐堃硯／誰能做到「乾淨選舉」？

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「誰曾進出北市豪宅招待所？」近來成為熱門話題。有媒體爆料，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲曾前往「小明」郭哲敏與「鱸鰻」林秉文合開的招待所飲宴。面對外界質疑，柯文哲避重就輕地說：「最好不要請柯文哲吃飯，5分鐘就吃完了，什麼都不知道。」不只如此，柯文哲的核心幕僚蔡壁如也被踢爆，曾經三次與林秉文餐敘。民眾黨高層與林秉文接觸，甚至疑似開口募款，但面對林秉文主動送錢上門，陳時中則是直接拒絕。根據媒體報導，林秉文原本要捐700萬給民進黨台北市長候選人陳時中陣營，不過遭陳陣營拒收。對此，陳時中今天受訪證實此事，他表示政治獻金還是要照著《政治獻金法》，「因金額龐大，所以拒收了」。
2022年九合一大選進入倒數階段，這次選戰三位候選人旗鼓相當，是繼1994年台北市長選舉以來，攻防最激烈的三腳督之戰，國民黨推出的蔣萬安一路走來表現平淡無奇，就連黨內人士也認為「蔣公子很弱」，再加上忌憚同為藍營背景的黃珊珊，擔心過度用力「打黃」反而會流失淺藍選民的支持，使得蔣萬安左支右絀，聲勢不如預期。越到選舉後期，蔣萬安陣營越是抓著陳時中狂打，同黨議員更是「猛料連發」，結果不僅傷不了陳時中，反倒讓人看破蔣萬安手腳。而陳時中拒收林秉文政治獻金一事，也讓外界看到陳時中對於「乾淨選舉」的堅持。
不管對手怎麼抹黑，陳時中並未因奧步亂了陣腳，繼續打一場乾淨選戰，推政策、講政見，和台北市民分享城市願景。筆者作為一個母親，特別欣賞陳時中的育兒政見，生活在都會地區，孩子們軟硬體設施都好，就是少了活動空間。還記得小時候常常跟弟弟妹妹在住家附近公園玩耍，直到傍晚媽媽叫我們吃飯時才回家，現在的小孩除了家裡、學校，多數也是在商場、遊樂園裡，少了許多戶外活動的機會。
陳時中15日在臉書發文提到，未來會成立兒童遊戲專責單位，也會導入遊戲空間營運思維，並且讓兒童實質參與，他要打造的不是蔣萬安所說的「充滿嬰兒的啼哭聲」，而是充滿孩子的歡笑聲的城市。更重要的是，陳時中的特色公園概念，還會納入極端氣候影響，增設遮蔭設施、戲水空間、採用自然鋪面，目的就是要給孩子們充分的遊戲空間和遊戲權利。我更喜歡陳時中說的這句話，「try and error，這才能促進孩子的成長，激發孩子的創意。」一個能讓孩子們快樂成長的城市，才是真正進步偉大的城市，陳時中看到了這點，他看到了孩子們真正的需求，快樂、歡笑不只是口號，更應該落實在生活中的每一個面向。
另外，陳時中也是難得一見重視「性別平權」的市長候選人。正如他在「阿中感謝音樂會」中首次跟太太、知名大提琴家孫琬玲合體現身時所說的，請大家給老婆尊重，不要講「夫人牌」，要稱呼老婆為「孫女士」，因為「男女平權」很重要。這樣的觀念，也展現在陳時中的「性別與照顧政策」，特別強調家庭中的親職分擔、性別平權上的人身安全保護不分性別，像是增加對爸爸孕產育兒衛教的支持，成立男性及多元性別安置庇護服務，針對婦女參加職訓托育補助經費加倍；陳時中特別自豪的一點，就是他在卸任衛福部長之前，完成了爸爸手冊，讓父職的角色更加完整。
陳時中對於將性別平權價值體現在父母親職教育上高度重視，和他曾經當過「類單親爸爸」有關。他曾分享自己年輕時的經驗，妻子孫婉玲剛生完孩子時，就錄取了法國文化獎學金，但這樣的好消息卻因擔心孩子要給誰顧而憂心忡忡。最後陳時中決定拜託媽媽幫忙照顧，如果媽媽沒辦法帶怎麼辦？陳時中回憶：「我那時是開業牙醫，我說不然我揹著小孩看病人也讓你去！」過去這段經歷讓陳時中感受到女性在婚後可能因家庭而難以實現夢想，也感受到「單親爸爸」的辛苦，因為切身體會過父母照顧孩子的辛苦，所以他特別關注育兒過程中雙親的角色，更是政壇中少見主張建立「爸爸友善育兒支持圈」的男性候選人。
一個進步的城市，除了有多少大型建設，或是興建了幾條捷運這類顯而易見的設施之外，更重要的是深植於內在的價值。陳時中想要打造的台北，是一座在乎兒童權益、性別平權的城市，期待11月26日之後，他有機會實現願景，讓台北成為充滿父母和孩子笑聲的幸福首都。
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