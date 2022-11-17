秋老虎還沒跑！週五高溫上看30度 下週變天全台都有雨
今（17）日華南水氣北移，台灣附近水氣減少，整體風場為偏東風，因此今日各地天氣都較為穩定，溫度也因雲量減少升高；中央氣象局表示，明（18）日天氣型態將與今天類似，各地溫暖舒適，僅迎風面的東半部、東北部地區會有些微降雨，預計東北季風將在下週日（11/20）略為增強，且下週二（11/22）開始水氣增加，降雨區域及強度也會提高，民眾可以好好把握這幾天的溫暖天氣。
中央氣象局預報員黃恩鴻表示，明日各地低溫大約落在攝氏20~22度，高溫部分全台約為攝氏27~30度，體感溫暖微熱，比較值得注意的是，由於大台北、宜蘭等北台灣仍處於東北風的迎風面，因此雲量較多，且帶有一點雨勢，所以部分地區高溫可能落在攝氏25度左右，比起其他地方稍有涼意。
降雨部分，黃恩鴻表示指出，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，東北部地區有局部短暫雨，宜蘭部分地區可能有較大雨勢發生的機率，大台北山區、東部及東南部地區也有零星短暫雨，夜間至清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。
黃恩鴻提醒，下週日起東北季風略微增強，雖然較為乾燥，但北台灣雲量較多、會出現降雨，因此高溫下降，不過新竹以南地區影響不大，高溫普遍仍有攝氏28度，下週二起東北風水氣增加且南方雲系北移，下週三（11/23）全台都可能有雨勢出現，民眾請持續留意最新天氣動態。