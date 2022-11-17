NBA／勇士王朝走向終曲　他們仍將努力贏得本季目標

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「球隊是有壽命的。」Kerr在接受ESPN知名記者Ramona Shelburne專訪時這樣說，「我們知道這不會永遠持續下去，今年可能就是最後一年、或許明年才是最後一年．但這支勇士正處於最後的階段，我們知道這一點，我們希望能充分利用。」
「任何事物在結束那一刻都不會是優雅的，我們當然理解。但在踏上球場後，就不會再擔心這些了，因為如果我們帶著這種想法上場，上賽季就不會贏得總冠軍。」勇士的這群球員，已經為球隊拿到4枚總冠軍戒指，即使他們所有人在現在這一刻選擇退役，也很有可能在未來某一刻化為大通中心四周的雕像。
勇士總有一天會由Jordan Poole、James Wiseman、Jonathan Kuminga這些人接過棒子，但不會是現在——在開局的測試後，他們將Wiseman下放，縮減Kuminga的時間，果斷放棄了培養新人和挑戰衛冕並進的目標。
「這是我在這的第9年了。」Kerr對Shelburne這樣說，「你在看看核心——Steph、Klay、Draymond、Andre——這些人基本上已經在一起10年了，這事在體育界基本上是不會發生的。」
「當你擁有像浪花兄弟這樣的後場球員時，他們是如此強大和有得分爆發力，而且對周遭每個人都非常謙遜和尊重，這讓我們組織能屢屢度過難關。」Kerr承認勇士正在走向尾聲，他們能否在這一季留下美好回憶？得必須要先想辦法度過開季的低潮才行。