「台中社區起步走」成果展 一日走讀67社區多元風貌
台中市政府都市發展局推動「社區規劃」培力計畫有成，今日以「台中社區起步走」為主題，展出67個社區環境空間改造成果，及30個社區模型及文創品，讓市民一日走讀67個社區多元風貌。同時舉行頒獎典禮，由都發局長黃文彬頒獎表揚優秀的社區及夥伴。
都發局長黃文彬表示，台中市配合營建署城鄉風貌計畫，推動「社區規劃」培力計畫，由居民共同營造及維護公共空間，並藉由手作過程增加社區居民情感交流，各社區紛紛響應。其中，輔導團隊的社區培力課程，讓成員們不斷學習、突破與精；另善用在地資源，找出社區特色的「人文、地產、景」亮點，也透過僱工購料方式，由在地熱心居民親手營造社區美麗環境，凝聚社區居民向心力。
此次成果展以「創生組」、「環境組」、「綠化組」三大展區為主軸，匯集67個社區營造點，每個社區展現不同風貌的地景亮點，豐富多采。今日頒獎典禮，活動開場由水美社區義虎團敲鑼打鼓熱鬧進場，充分展現社區的文化特色和活力。上午「榮耀頒獎」時段，由黃局長表揚感謝優秀的社區及夥伴，下午「感恩分享」時段，則讓社區彼此有更多的認識和交流，期盼未來有更多人加入，共同建構幸福社區，打造美學宜居城市。
黃局長表示，從今年展覽海報上的圖案，可以看到社區改造的文化亮點。社區能量十分強大，透過社區營造規劃，可凝聚社區居民向心力，也能搭起市府與民間溝通橋梁。他感謝都發局同仁、社區規劃師評選委員及輔導團隊朝陽科技大學，深耕培育社區規劃人才，輔導多個社區進行美化及改造，鼓勵更多人「為自己的社區盡心，為居住的城市用心」，營造更美好宜居環境。