朱學恒發萬元獎勵給提問徐定楨同學　徐定楨：沒怒嗆學生

▲苗栗縣長候選人徐定禎在聯合大學演講，會中遭學生詢問徐是否覺得民進黨與年輕人越走越遠，朱學恒直誇聯大學生夠種他要發給提問的學生每人一萬元獎勵金。（圖／截自朱學恆臉書）
▲苗栗縣長候選人徐定禎在聯合大學演講，會中遭學生詢問徐是否覺得民進黨與年輕人越走越遠，朱學恒直誇聯大學生夠種他要發給提問的學生每人一萬元獎勵金。（圖／截自朱學恆臉書）

地方中心／苗栗報導

2022-11-17 19:27:16

苗栗縣長候選人徐定禎在聯合大學演講，要年輕人「不要一直罵政府，不然自己去中國住住看」，引發名嘴熱烈討論。宅神朱學恒直誇聯大學生夠種、太勇了，他要發給提問的學生每人一萬元獎勵金；徐定楨則強調座談「沒怒嗆學生」：選我至少不會用刀槍傷人。

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▲徐定禎在社群網站臉書貼文表示，到國立聯合大學學生會演講是2周前的事，不知為何忽然被大量炒作。他客觀陳述想法，現場沒「怒嗆」、「痛批」。。（圖／截自朱學恆臉書）
▲徐定禎在社群網站臉書貼文表示，到國立聯合大學學生會演講是2周前的事，不知為何忽然被大量炒作。他客觀陳述想法，現場沒「怒嗆」、「痛批」。（圖／截自徐定禎臉書）
朱學恒的萬元獎勵，在直播結束後立即收到提問學生的回覆，強調自己沒有黨派，五位候選人在聯大演講他都去聽，實在是徐定禎太扯，遲到早退就罷，「不知道在跩三小，從頭到尾一副他一定會上的姿態，在台上一問三不知」。

據媒體報導，徐定禎11月3日晚間前往苗栗聯合大學演講，聯大學生會全程直播。會中學生以高端疫苗、論文爭議為例，詢問徐是否覺得民進黨與年輕人越走越遠？徐聞言「反嗆」說，這個就不要再亂了，民進黨也許做得不好，但該罵的是中共，「一直罵自己的執政黨是怎樣？一直罵自己的政府是怎樣？」後又脫口「一直污名化高端，污名化我們的政府是怎樣？你到中國去住住看啊！」

消息曝光，名嘴朱學恒和董智森在直播時狂讚聯大的學生「夠種、太勇、太帥了」，朱學恒說如果台灣年輕人都像聯大這幾位提問學生，那台灣就有希望了，大家不會侷限於支持國民黨、民進黨或民眾黨，而是誰來都提敏感尖銳話題。董智森讚揚聯大學生比台大學生優秀一百倍，比記者更有風骨，因為他們敢站在執政者對立面。

董智森則說「最佩服徐定禎，叫學生去中國住這種話都敢講，以為自己是民進黨的定海神針嗎？」黃揚明覺得苗栗縣長候選人都很威，更反譏，「他是不是覺得自己很穩?！抑或者你們這些學生戶籍不在苗栗，我不在乎你們?!」什麼東西都敢講，而且講的理直氣壯，竟敢教訓學生「不要亂」，不要罵政府，這種態度非常囂張。

該名學生表示「我五場候選人都去聽了 ，聽完五場發現就這場最後一場徐的最沒意義，最浪費時間，問問題一直推就算了，態度也跩的當自己是老大一樣。」

「這就算了，五場裡面最開不起玩笑的也是他，前幾天的鍾候選人在現場也都跟學生們聊得很開心，大家很開玩笑的問他一些尷尬的問題，他也都對答的很好沒有在那邊想發脾氣，唯獨我們的徐大候選人，真的不知道在想什麼，竟然叫我們學生不要再問那些問題。」

徐定禎在臉書貼文表示，到國立聯合大學學生會演講是2周前的事，不知為何忽然被大量炒作。他客觀陳述想法，現場沒「怒嗆」、「痛批」。

不過，徐定禎說，言語傷人是一回事，選他至少不會用刀槍傷人。有的人可能嘴巴幽默，「跟你笑嘻嘻，但檯面下會捅破你的肚子」；他如果當選，講錯話選民可批評指教，但如果黑道當選後講錯話，縣民如果敢批評，「就會被人指教」。

徐定禎也說：「我們也許做得不夠好，但實際上該罵的是中共、中國啊，一直罵自己的執政黨、政府是怎樣？」

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