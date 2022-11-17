啦啦隊女神媽是危險情人！查勤電話打爆 一見她秒放心
台灣最火紅、最受矚目的P.LEAGUE+職籃聯盟年度啦啦隊、夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」正式出道，就要向華語樂壇叩關，備受矚目的成員今（18）日首發單曲《Sexy Beast》，由啦啦隊女王「梓梓」領軍，擔任全能隊長，集結了各具風貌的Formosa Sexy女孩們「Lulumi」、「少鹽」和「芊芊」。
4位大女孩們不但擁有維納斯女神般的無敵身材，更有著天使般迷人面孔，隊長梓梓是凝聚女團的重要核心，在她的領導下，女孩們感情超好，形同姐妹，大家一致推崇梓梓是「不可或缺的大解接」，更稱她是團體的活招牌，因為梓梓非常溫柔、細心對待每一個成員，在她神祕、性感的氣場下，卻有著一顆熾熱、溫暖的心，不但主動收留北上工作錯過末班車的Lulumi，讓對方倍感溫馨。
此外，被芊芊笑稱是危險情人等級的媽媽，常因掛心女兒，查勤電話打爆，但在見過梓梓一次後，媽媽一反常態，對芊芊超級放心，「居然一通電話都沒再打過，反過來變成我在找我媽，她還叫我別煩她打麻將！」少鹽則表示：「隊長超照顧我們，都會送我們東西，像髮粉之類的，演出還會幫我們打理造型、綁頭髮！」團員們都住過隊長梓梓家，享受隊長滿桌菜款待、煲湯、放洗澡水、洗衣等「巨星般的呵護」，讓3位成員一致表示：「我們快被隊長寵壞了！」