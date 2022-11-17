科技業榮景不再？亞馬遜擬裁1萬人　72美企解僱逾3.5萬人

▲繼推特、Meta等科技公司後，美國電商巨擘亞馬遜也計劃裁員1萬人。（圖／美聯社／達志影像）
▲繼推特、Meta等科技公司後，美國電商巨擘亞馬遜也計劃裁員1萬人。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-11-17 18:09:13

美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）16日證實，為了加強控制成本，已經展開裁員，計畫在本週將會裁撤約1萬人，主要針對設備部門、零售部門和人力資源部門，是亞馬遜有史以來最大規模的裁員，也是繼Meta、Lyft、Stripe、推特後，又一間美國知名科技公司大舉裁員。

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綜合外媒報導，亞馬遜在先前就傳出將大砍1萬人，並於16日證實裁員計劃已經啟動，目前已經解聘了部分員工。這次裁員主要針對零售、設備、人資部門，確切人數無法確定，因為是由各個團隊各自實施。

亞馬遜發言人林普（Dave Limp）表示，「由於持續面臨一個不尋常和不確定的宏觀經濟環境，我們在過去幾個月以來，以客戶及公司業務為優先考量。」林普表示，將會持續與每個受影響員工密切合作、提供支持，包括協助尋找新工作。

截至今年秋天，亞馬遜在全球雇用150多萬名全職和兼職員工，其中許多人在倉儲設施內工作。如果最終裁員數字落在1萬人左右，約占亞馬遜公司員工的3%，而在其全球員工總數中占不到1%，

過去美國科技行業一直是股市繁榮和高薪工作的可靠來源，但是近來卻似乎光環不再，由於市場經濟不穩定，美國科技業出現裁員潮。根據科技行業裁員追蹤網站layoffs.fyi的數據，光是這個月就已經有72家公司、超過3.5萬名員工被解僱，使得今年總計裁員人數超過12萬人。

繼全球首富馬斯克（Elon Musk）大砍推特半數員工後，臉書母公司Meta、英特爾（Intel）等公司也跟進裁員潮。許多發表公開裁員聲明的公司都提到裁員原因是由於新冠疫情大流行期間雇用大量員工，但現在網路熱潮消退，大眾恢復正常生活，進而減少使用網路的時間；另外，由於嚴重經濟動盪使得廠商更不願意在數位廣告上花錢，而廣告卻又是許多科技公司的收錄來源。

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