拜習會沒揪！秦剛疑遭拜登冷凍　出任外長恐影響美中關係

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中方官員則包含中共中央辦公廳主任丁薛祥、中共國務委員兼外長王毅、國家發改委主任何立峰，外交部副部長馬朝旭、謝鋒，主席祕書呂錄華、外交部長助理兼新聞司長華春瑩，外交部北美大洋洲司長楊濤及副司長鄭立樵共9人。
這是拜登就任美國總統以來首次與習近平面對面會晤，雙方都高度重視，按照對等原則美國駐中大使勃恩斯都到場了，被視為中國下屆外長熱門人選的中國駐美大使秦剛更理應出席，他的缺席引發外界猜測。
現年56歲的秦剛是一位經驗豐富的外交官，已在中國外交系統任職30多年，曾多次陪同習近平外訪的他被認為與習近平關係密切。他曾三度派駐倫敦，在中國駐英大使館擔任參贊、公使等職務，今年的中共二十大，他獲選進入由205人組成的中央委員會，成為中共核心領導層成員，是中國「外交系統」唯一躋身中央委員的副部級官員，也是首名在任期內就躋身中委的駐美大使，因此秦剛被視為下屆中國外交部長的熱門人選。
經常發表戰狼言論的秦剛，可說是中共「戰狼外交」的標誌性人物，他曾在2021年2月面對歐洲記者質疑戰狼外交作法時，反批西方各國是「惡狼外交」，不過相較起經常使用挑釁性言論主動發起攻擊的趙立堅、駐法大使盧沙野等中國「戰狼」外交官，秦剛顯得更懂得在新冠病毒溯源等爭議性問題上「選擇性發言」。
然而根據美國政治新聞網站「政客」（Politico）報導，秦剛的戰狼外交及不實宣傳讓拜登政府相當不待見。先前美國國務卿布林肯發表拜登政府的對中政策演講時，稱美中關係為「全方位的競爭」，秦剛立即指責「用競爭定義中美關係只會加劇緊張，引發對抗」，美國智庫德國馬歇爾基金會亞洲項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）也稱她從中共大使館官員那裡聽到的說法也是秦剛在華盛頓不受待見；去年秦剛接受美國多家主流媒體主編和資深記者聯合採訪多日後，也沒有任何一家媒體發出報導，顯見他在美國的人脈掌握面臨挑戰。
全球政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）中國與東北亞分析師牛犇（Neil Thomas）分析指出，秦剛在華盛頓遇冷的經歷，可能在日後他負責中國對美外交工作產生一定影響，使美中這兩個大國之間的關係進一步複雜化。
根據大使館的官網顯示，秦剛在美最後公開露面是9月29日接受新聞週刊專訪，香港明報指出這顯示他已經離開美國逾月，而根據中國官媒《人民網》17日報導，秦剛已返回美國並會見美國友人。