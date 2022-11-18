特企／「大店長私董會」媒合成果豐碩 協助品牌共創多贏
台灣第一個為服務業創業者量身打造，聚焦營運診斷、商模引導、投資方媒合的「大店長私董會」，第一屆學員商業計畫書發表暨投資方見面會，11月17日於六福萬怡酒店舉行。本次活動媒合成果豐碩，分別協助星采牙醫診所、米其林綠星餐廳陽明春天，與大聯大控股董事林再林簽訂投資意向書；Abula阿不拉紅茶專賣連鎖，與星醫美學集團董事長林信一簽訂投資意向書。另外，吐司男餐飲體系則與匯盟諮詢，進行人才培訓戰略合作意向書的簽署。
受邀出席的投資方還包括大成集團、OKmart、雲端廚房Just Kitchen等關注服務業發展法人。大店長私董會執行長尤子彥表示，後疫情時代商業生態重組，危機與商機並存，對服務業品牌經營者來說，已很難靠單打獨鬥突破成長瓶頸，如何靠與生態圈關鍵資源合作，彼此賦能共創多贏，不但攸關個別店家業績能否再成長，更牽動品牌能否做深做強，而大店長私董會扮演的正是協助服務業品牌成長的加速器角色。
與大聯大控股董事林再林簽訂投資意向書的星采牙醫診所江定鴻總經理表示，過去醫療產業相對封閉且商業模式缺乏想像，星采牙醫發動數位創新打造智慧醫療服務，做為新創品牌更需要跨界資源的對接，很高興透過參加大店長私董會，得到來自大聯大這樣世界級科技業經營者的教練指導與資本支持，對像他這樣牙醫師背景的創業者和星采團隊來說，都是莫大的肯定和鼓勵。
第二屆大店長私董會同步於即日起招生，預定2023年元月開課，採推薦申請制，歡迎餐飲、零售、美業等服務業品牌創業家報名，相關報名資料請見 #大店長會客室 FB官方粉絲團。