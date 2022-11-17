S.H.E.合體看《我心我行》 Ella看電影「怪癖好」超惱人
瑪莎葛蘭姆傳人、國際級舞蹈家許芳宜主演半自傳電影《我心我行》（Salute） ，入圍本屆金馬獎3項技術大獎：攝影、動作設計、原創電影音樂，但知名導演瞿友寧仍表示：「《我心我行》 是金馬59大遺珠，該片是我今年看到最棒的電影。」日前，女子天團S.H.E.合體到戲院欣賞《我心我行》，Ella還因為做出詭異舉動被好姐妹Selina爆料。
由瑪莎葛蘭姆傳人、國際級舞蹈家許芳宜主演半自傳電影《我心我行》，11日正式上映後獲得廣大迴響，許多觀眾看完後都感動落淚。近日不少演藝圈人士紛紛前往觀影，讚嘆於該片手法新穎、同時又激勵人心，給予極高的評價，金曲歌手盧廣仲也慷慨包場支持，並邀好友鄭人碩一起觀賞；華語女子天團S.H.E.難得合體看電影，Selina相當滿意：「覺得影片畫面久久在腦海中無法忘記！」還在她個人的podcast節目「迎任而解」當中介紹電影、自費購票送給聽眾，希望更多的人可以去欣賞。
Selina分享觀影心得提及，在看這部電影之前，她剛好有機會去體驗了一堂現代舞的課程，沒想到剛好之後就有機會看到這部電影，攝影、場景、劇情、舞蹈、配樂都讓她整個眼界大開。「其中一場許芳宜老師在旋轉樓梯起舞的場景及配樂，是她最喜歡及印象深刻！」除此之外，Selina還爆料坐在隔壁看電影的Ella：「除了電影配樂真的很棒外，旁邊還多了個Ella大師也在幫忙配音效。」訪談中她還不小心出賣了男友說：「原以為他會看不懂，但沒想到男友看了非常喜歡還一度淚流滿面。」