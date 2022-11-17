HBL／等一個好球！　資格賽風城展開

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本屆資格賽競爭激烈，除了在北科附工對戰莊敬高職的賽事中，寫下賽史3OT經典戰，而基隆商工對上「魔王」東山高中的賽事中，演繹22分落後驚奇逆轉劇碼，還有北市成功對上三民家商，雖一度落16分，但靠高一菜鳥盧培源一記壓哨三分球續命，並在延長賽中拿下勝利。其中「地主」花蓮體中和海星高中，驟死戰都喜嚐勝利滋味，花體以71：63擊敗和平，暌違五年後重返預賽。海星隊史首度闖晉16強預賽，也寫下花蓮第一次2支HBL球隊同季在資格賽過關紀錄。
110學年度男生組八強，為新竹拿下第一座冠軍的光復高中教頭陳定杰教練，特意遠赴花蓮資格賽「偵查敵情」，為尋求衛冕做足準備，在U18亞洲盃大飆21分的南山高中葉惟捷、備受矚目的高苑前場主力長人郭俊言以及趁著暑假到洛杉磯移地訓練的松山高中、在長耀盃展現大將之風的「小黑」林現惟，都是本學年度一大看點。
女生組部分，今年由忠明高中、新竹高商、永平高中和苗栗高商突破重圍，成功晉級預賽階段，她們將於12月21日至12月27日在高雄巨蛋體育館及高雄中學體育館，與去年八強隊伍─淡水商工、北一女中、永仁高中、北市陽明、普門高中、金甌女中、南山高中與南湖高中一較高下，共12支球隊角逐八強資格。
本次首次挑戰甲級，就獲小組排名第一直接晉級，且現仍保不敗之身的新竹高商，再寫HBL及校史雙新猷，永平高中則是從107學年度起，已連續5年搭上HBL女子組12強預賽列車；110學年度女生組八強隊伍更早已養精蓄銳，無論是挑戰連霸之路的上學年度冠軍淡水商工，或是在U18亞青女籃大殺四方、有「史上最強女高中生」呼聲的張聿嵐領軍之陽明高中，HBL女生組賽事后冠金盃難以預料鹿死誰手，但絕對場場精彩可期。