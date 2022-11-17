《全明星4》傳霸凌挨轟！郭泓志再發聲　網見4字：開戰了

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不過，郭泓志的貼文中隻字未提林玉書，也成為網友們憤怒的原因，不斷留言謾罵。怎料，郭泓志晚間再度發文：「週末在家看電影，請問有自導自演的影片推薦嗎？」隨即附上一張臭臉狗狗的照片，似乎在暗酸這整個霸凌事件。有趣的是，被網友們暗指霸凌林玉書的劉心語、鄭靚歆，兩人都不約而同在IG上放出一張強尼戴普的照片。據了解，強尼戴普的前妻安柏赫德，也疑似自導自演，把強尼戴普告上法院，最終敗訴。
貼文曝光後立刻造成熱議，許多網友表示，「直球對決！血流成河」、「郭哥自己燒起來讚喔！」、「就直球對決！幹嘛演」、「這很小小郭！直來直往！帥」；但也有人認為，「把壯壯的公關文當空氣」、「你領隊的高度完全沒有了。」
此外，早在郭泓志發文之前，黃隊隊長壯壯就有先發文提到，「我也相信玉書，這麼投入訓練熱愛運動的她，絕對不會想這麼做，也不想看到事情這樣的發生，即使中途離開仍是黃隊的一份子，怎麼可能想傷害我們，現在的她最需要的是好好休息與養身，回到最健康快樂的玉書。」（編輯：詹鎰睿）
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