《全明星4》傳霸凌挨轟！郭泓志再發聲　網見4字：開戰了

▲郭泓志晚間再度針對《全明星》霸凌事件發文。（圖／翻攝自郭泓志IG）
▲郭泓志晚間再度針對《全明星》霸凌事件發文。（圖／翻攝自郭泓志IG）

娛樂中心/綜合報導

2022-11-17 19:11:082022-11-17 19:51:14

《全明星運動會》第4季，日前宣布黃隊隊員林玉書因傷退賽，結果卻意外爆出疑似霸凌的事件，不僅在網路上徹底炸開，也讓不少黃隊隊員被罵翻。對此，黃隊領隊郭泓志，繼今（17）日早上強調「排擠是不可能發生」後，晚間他又再度發文「有自導自演的影片推薦嗎？」疑似在暗酸整起事件。

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自從林玉書被霸凌的事件爆發後，郭泓志今早就發文提到，《全明星》是一種挑戰，而且還得在短時間內試著融入團體生活，「因為體育其實更需要的不是熱愛運動的心，而是如何傳達在努力後獲得的生活回憶。」並一一稱讚其他3位女隊員，最後更幽默寫下：「最後我想我除了排便比較不順暢以外，排擠是不可能發生的！」這也是他在風波後，首次做出回應。

▲林玉書（前）受傷退賽逼哭郭泓志。（圖／翻攝LINE TV）
▲由於隻字未提林玉書，也讓郭泓志遭到網友們質疑謾罵。（圖／翻攝LINE TV）
不過，郭泓志的貼文中隻字未提林玉書，也成為網友們憤怒的原因，不斷留言謾罵。怎料，郭泓志晚間再度發文：「週末在家看電影，請問有自導自演的影片推薦嗎？」隨即附上一張臭臉狗狗的照片，似乎在暗酸這整個霸凌事件。有趣的是，被網友們暗指霸凌林玉書的劉心語、鄭靚歆，兩人都不約而同在IG上放出一張強尼戴普的照片。據了解，強尼戴普的前妻安柏赫德，也疑似自導自演，把強尼戴普告上法院，最終敗訴。

貼文曝光後立刻造成熱議，許多網友表示，「直球對決！血流成河」、「郭哥自己燒起來讚喔！」、「就直球對決！幹嘛演」、「這很小小郭！直來直往！帥」；但也有人認為，「把壯壯的公關文當空氣」、「你領隊的高度完全沒有了。」

▲郭泓志貼文語帶玄機，引起網友們熱議。（圖／翻攝自郭泓志IG）
▲郭泓志貼文語帶玄機，引起網友們熱議。（圖／翻攝自郭泓志IG）
▲劉心語、鄭靚歆不約而同貼出強尼戴普的照片，給外界留下玄機。（圖／翻攝自劉心語IG、鄭靚歆IG）
▲劉心語、鄭靚歆不約而同貼出強尼戴普的照片，給外界留下玄機。（圖／翻攝自劉心語IG、鄭靚歆IG）
此外，早在郭泓志發文之前，黃隊隊長壯壯就有先發文提到，「我也相信玉書，這麼投入訓練熱愛運動的她，絕對不會想這麼做，也不想看到事情這樣的發生，即使中途離開仍是黃隊的一份子，怎麼可能想傷害我們，現在的她最需要的是好好休息與養身，回到最健康快樂的玉書。」（編輯：詹鎰睿）

▲林玉書退出《全明星》前就曾透露自己的傷勢，腳可能會斷掉。（圖／翻攝自林玉書Yuto99 YouTube）
▲林玉書昨日也澄清，與黃隊的狀況並非新聞內容所述，仍無法平息風波。（圖／翻攝自林玉書IG）

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