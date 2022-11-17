信義區飄雪了！香堤廣場耶誕城亮燈 四大必拍主題一次看
耶誕節只剩不到一個月就要到了，全台各地耶誕城也陸續點燈，今年除了新北耶誕城飄雪外，新光三越台北信義新天地於香堤廣場打造的「信義耶誕城」同樣每日都有飄雪聲光秀，並且由百萬顆燈泡打造出17米高銀白星願之樹，周圍點綴象徵Y2K派對的DISCO閃耀球體，最上方是承載著希望凝聚的八芒星，不僅如此，整個信義商圈共有四大拍照景點，快跟著《NOWnews》一起來打卡拍美照！
（一）星願之樹：位於新光三越A9、A11中間的香堤廣場，高達17米高銀白星願之樹以派對銀色系基調，搭配百萬顆燈泡堆疊而成。今年更是邀請到金曲製作人侯志堅製作獨家原創耶誕歌曲，與燈光藝術家余明憲跨界合作1,000場飄雪聲光秀，更首次結合AR實境體驗，只要透過手機能直接與駕著麋鹿雪橇的耶誕老公公互動，點擊禮物即可以參加抽獎活動，民眾就有機會獲得APPLE系列、Dyson、PS5等好禮，帶來全新耶誕沉浸式感官體驗。
星願之樹飄雪聲光秀演出時間為11/17至2023/1/3，每日下午5點到晚上10點，每整點與30分舉辦時尚光廊飄雪聲光秀（3分鐘），每15分和45分舉辦繽紛樂園飄雪聲光秀（1.5分鐘）。
（二）派對星河：不光新北耶誕城有絕美的燈飾天橋，在新光三越A9、A11二樓的天橋通道，也裝飾上藍海般的燈飾、燈球，彷彿走進奇幻藍色世界，入口處的小聖誕樹更添節慶氛圍，夜光隧道浪漫你的聖誕夜晚。
（三）星海隧道：除了吸睛亮眼的雪白聖誕樹外，約300米浪漫燈海點亮香堤廣場，夜晚情侶相伴走過，保證甜蜜100%！
（四）嶄星奇蹟：超搶眼派對風美拍牆，圍繞著DISCO燈球，為聖誕節增添華麗氛圍，無論各種角度都可以拍出時尚大片，是今年聖誕節不可錯過的打卡景點。
（五）禮物廊道：除了四大景點可以拍照打卡外，12/7將首度攜手五大時尚品牌，包括：汎德永業集團 台北保時捷中心 星願耶誕小屋、Nespresso星耀巴黎限定 Café、PANDORA HOLIDAY SEASON打造溫馨聖誕小鎮，與POPMART香堤萌粒小屋、醉象 繽紛浪漫派對屋等2022年度矚目新品牌共同打造全台最夢幻的禮物廊道。