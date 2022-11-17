王浩宇嗆黨紀處分 王世堅：被罷免的就閉嘴滾回去當太監
「頭號柯黑」民進黨台北市議員王世堅，日前接受網路節目專訪時，表示自己全力支持陳時中，也動員周邊親戚以及組織支持者進行拉票。不過王世堅也提到，自己因為大巨蛋的提案「欠黃珊珊一個人情」，因此間接表示「自己的票會保留給黃珊珊」。對此日前遭到罷免的桃園市議員王浩宇，則在臉書上PO文帶風向，指出王世堅已經違反黨紀，而PO文也有許多網友留言說應該開除王世堅的黨籍。對此王世堅則相當生氣，怒嗆王浩宇「既然被罷免了就閉嘴，回去當他的太監。」
王世堅在受訪時將砲口對準網路上的「側翼網軍」，怒批「這些孬貨一天到晚騷擾我跟我的團隊，也去摧毀別人。我們民進黨不是這個樣子的，正直的民進黨不需要這些側翼網軍。」王世堅怒批，這些側翼網軍請你滾開，因為你背後有你們的老闆，你們不要因為說你們派系大就欺負人，我說實在話，選民會看清楚的，選民會揪出你們這些利益集團。
至於現場媒體則詢問，王浩宇稍早在臉書上PO文，指出支持對手是違反黨紀規定，也引發許多民眾在底下怒罵，甚至有人要求開除王世堅黨籍。對此王世堅則怒嗆王浩宇「太監，既然被罷免了就閉嘴，回去當他的太監。」王世堅怒批，側翼網軍閃一邊去，那個已經被罷免議員（指王浩宇）的閉嘴，太監才會幹那種事，光明磊落的出來，台灣是一個光明的社會，不需要那些傢伙吱吱喳喳。