全台唯一 臺中葳格榮獲Apple傑出學校認證

▲Apple傑出學校授證，由(右2)葳格國際學校創辦人袁昶平代表接受，見證人為教育部推動中小學數位學習精進方案專案辦公室郭伯臣校長（左2）。（圖／記者金武鳳攝，2022.11.17)
▲Apple傑出學校授證，由(右2)葳格國際學校創辦人袁昶平代表接受，見證人為教育部推動中小學數位學習精進方案專案辦公室郭伯臣校長（左2）。（圖／記者金武鳳攝，2022.11.17)

記者金武鳯/台中報導

2022-11-17 19:14:18

臺中市葳格國際學校通過美國「Apple Distinguished School」認證，列入全球Apple傑出學校榜單，是全台首次也是唯一上榜學校，今日舉行Apple 傑出學校授證典禮，由創辦人袁昶平接受。校長李海碩表示，Apple 推動教育創新逾40年，目前全球共有728所 Apple 傑出學校，能成為 Apple 傑出學校，給予師生極大肯定，也證明葳格推動科技輔助創新教學與多元學習的前瞻遠見。

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今日授證典禮邀請教育界先進、Apple Education 代表及親師生代表，一同見證這個光榮時刻。Apple Education 代表授證時致詞，能成為Apple傑出學校，除了學生能展現學習中運用科技願景外，學校領導者及教職員還要能營造，一個讓學生對學習產生興趣與好奇心的環境。此後，葳格將成為Apple全球網絡一員，彼此互相交流，未來會有更多發展與學習資源。

▲葳格國際學校8年前推動科技輔助教學與學習，早已落實班班有網路，生生用平板。（圖／葳格提供）
▲葳格國際學校8年前推動科技輔助教學與學習，早已落實班班有網路，生生用平板。（圖／葳格提供）
教育部專案辦公室執行秘書郭伯臣表示，未來教育部推動「班班有網路，生生用平板」計畫，葳格國際學校將擔任重要角色，成為全台高中執行這個計畫的典範學校，將善用載具、多元軟體協助學生學習經驗，分享各校。

葳格國際學校於2014年起開始推動科技輔助教學與學習，在董事會支持下，率先全國成立了iWagor Center與教師社群，鼓勵老師們參與國內外研習並推動共學與互享，運用iPad進行教學與公開觀議課，更在營造充滿科技力的情境中持續創新，如此經過各階段評比後，方能通過「 Apple Distinguished School」審查。

▲臺中葳格榮獲Apple傑出學校認證，師生開心同慶。（圖／記者金武鳳攝，2022.11.17)
▲臺中葳格榮獲Apple傑出學校認證，師生開心同慶。（圖／記者金武鳳攝，2022.11.17)
李海碩校長表示，葳格致力打造創新和優質學習環境，運用行動載具讓師生在教與學過程中，共同啟發學生創造力、團體合作與批判性思考能力，同時記錄學習歷程的成果，引導孩子探索，互學共享，以及跨域學習自主能力，達成 Apple Distinguished School 創新、領導力和卓越教育核心價值，也證明葳格推動科技輔助創新教學與多元學習的前瞻性遠見。


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