全台唯一 臺中葳格榮獲Apple傑出學校認證

臺中市葳格國際學校通過美國「Apple Distinguished School」認證，列入全球Apple傑出學校榜單，是全台首次也是唯一上榜學校，今日舉行Apple 傑出學校授證典禮，由創辦人袁昶平接受。校長李海碩表示，Apple 推動教育創新逾40年，目前全球共有728所 Apple 傑出學校，能成為 Apple 傑出學校，給予師生極大肯定，也證明葳格推動科技輔助創新教學與多元學習的前瞻遠見。
今日授證典禮邀請教育界先進、Apple Education 代表及親師生代表，一同見證這個光榮時刻。Apple Education 代表授證時致詞，能成為Apple傑出學校，除了學生能展現學習中運用科技願景外，學校領導者及教職員還要能營造，一個讓學生對學習產生興趣與好奇心的環境。此後，葳格將成為Apple全球網絡一員，彼此互相交流，未來會有更多發展與學習資源。
教育部專案辦公室執行秘書郭伯臣表示，未來教育部推動「班班有網路，生生用平板」計畫，葳格國際學校將擔任重要角色，成為全台高中執行這個計畫的典範學校，將善用載具、多元軟體協助學生學習經驗，分享各校。
葳格國際學校於2014年起開始推動科技輔助教學與學習，在董事會支持下，率先全國成立了iWagor Center與教師社群，鼓勵老師們參與國內外研習並推動共學與互享，運用iPad進行教學與公開觀議課，更在營造充滿科技力的情境中持續創新，如此經過各階段評比後，方能通過「 Apple Distinguished School」審查。
李海碩校長表示，葳格致力打造創新和優質學習環境，運用行動載具讓師生在教與學過程中，共同啟發學生創造力、團體合作與批判性思考能力，同時記錄學習歷程的成果，引導孩子探索，互學共享，以及跨域學習自主能力，達成 Apple Distinguished School 創新、領導力和卓越教育核心價值，也證明葳格推動科技輔助創新教學與多元學習的前瞻性遠見。