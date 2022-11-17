FTX 風波延燒！派網提4原則判斷交易所是否值得信任

派網舉辦《加密貨幣資產安全與派網用戶資產保障記者說明會》，會上表示，加密貨幣仍然引領著金融與科技的革新，尤其在這2年間，一輪牛熊，絕非各交易所一枝獨秀，各國企業在許多有關支付、資料儲存或去中心化金融等技術的底層建設與應用，從未停止進步，目前台灣有許多業者也正在積極尋求合法落地。
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派網指出，區塊鏈的本質是去中心化，加密貨幣交易所卻是中心化的，因此，自律與他律同等重要，至於如何判斷一間交易所是否值得信任，派網大使葉紹威提出4大原則，第一，提供默克爾樹（Merkle tree）儲備證明與第三方審計機制；第二，不隨意投資其他項目或濫打廣告，以保財務健全；第三，客服回應迅速，在意用戶體驗；第四，沒有收益來源不明的固定高收益商品。
派網信誓旦旦的說，派網擁有100%的保證金儲備，且資金管理極為嚴格，絕不挪用用戶資產，派網美國首席合規官 Bob Morris也在會中以預錄影片的方式指出，過去一年，派網在美國 40 個州取得合法經營牌照， 並嚴格遵循包括SEC證券交易委員會、 CFTC商品期貨交易委員會， MTL貨幣交易監管局與FINRA金融業監管局等指示與要求。派網承諾，會持續推出強大好用的新產品，「協助客戶降低風險、穩定獲利，穿越牛熊。」
FTX 面臨破產，全台估有50萬名投資人資產一夕蒸發，台灣區塊鏈大聯盟總召集人陳美伶表示，大家依然要對區塊鏈的產業，以及其在未來對人類生活的正面幫助保有信心。
曾是全球排名前10的Luna幣，最近發生史無前例崩盤，價格狂瀉，針對近期有投資人疑似因砸約200萬美金投資Luna幣，慘賠到剩1000美金而跳樓自殺，派網表示，正在與「欣明心理成長中心」洽談合作，為部份幣圈受災戶，提供免費的諮商，日後也會進一步公佈相關方案撫慰受災戶。
有網友到跨世代倡議平台提案，認為金管應主動了解納管，而不是把加密貨幣當成一個「外星人」，目前加密貨幣已經全世界流通，金管會或政府應該有專門單位研究，而不是置之不理。
您對加密貨幣是否該有政府單位出面納管監督？歡迎到跨世代倡議平台一同表達意見！
https://crossroad.nownews.com/proposal/single/9
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。