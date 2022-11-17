優化還是清零？中國地方政府封控不一　防疫陷入混亂

▲中國近來出台「防疫優化20條新措施」，但是地方政府鬆緊不一，引發混亂。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國近來出台「防疫優化20條新措施」，但是地方政府鬆緊不一，引發混亂。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-11-17 19:25:22

中國近來出現新一波新冠肺炎疫情高峰，但相對過去嚴格實施的動態清零，日前中國當局又公布了「防疫優化20條新措施」，包括入境隔離從7+3共10天，縮短為5+3共8天；登機前48小時內2次核酸檢測陰性證明也減為1次；並取消入境航班熔斷機制；另外也有數個省市取消區域核酸檢測。不過在「優化20條」出台後，看似給防疫鬆綁透露了一絲希望，但是在各地區卻出現了各自為政的狀況，有些地方因嚴厲隔離而引起反彈，有部分地區卻批評地方政府直接「躺平」。專家分析形容，現在中國的防疫政策騎虎難下，各地政府只能「自求多福」。

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中國國家衛健委17日公布，16日全國報告新增新冠肺炎2萬3276例，其中無症狀感染就超過2萬例。根據官方數據，感染病例和無症狀感染者主要出現在廣東、重慶、河南、甘肅和北京等地，雖然染疫人數持續上漲，但是重症人數卻不多。

過去中國奉行動態清零，導致地方政府採取極端防疫，但後續又出台防疫優化20條措施，試圖縮減封控力度，但在對抗疫情上，地方政府的防疫政策卻出現分歧。

先是看到重慶市，隨著疫情逐漸嚴峻，當地政府16日發布公告，要求民眾「非必要不離渝（重慶簡稱），非急需不離渝」，卻因此引起民眾抗議。另外一方面，河北石家莊卻宣布停止全員核酸檢測且不查健康碼，也遭到民眾指責「躺平」，甚至登上了社群熱搜。北京朝陽區則是關閉非社區核酸檢測點，但進入公共場所須查驗24小時核酸的要求照舊，以至於民眾在為數不多的核酸點大排長龍，引起上班族強烈不滿。

中國紅十字基金會原醫療救助部部長任瑞紅接受《自由亞洲電台》採訪表示，嚴厲防疫政策在中共二十大後有鬆綁跡象，「中央在防疫指導方面一定會慢慢鬆綁，至少讓民眾怨氣不會衝著它，但地方執行就是按照自己理解，或是按照自己水平去執行，所以出現百花齊放的狀態」。

任瑞紅認為，中央只公布方針，實際上卻是在考驗地方政府的執行應對能力，「中央不願意背這個鍋，但地方官員又沒有這麼強的執政能力、應變能力來解決自己本土防疫問題，所以造成混亂。」

非政府組織「中國公民力量」創辦人楊建利向《自由亞洲電台》表示，「現在這種情況就是騎虎難下，在武漢封控之後，習近平以及中國政府沒有及時進口國際上的先進疫苗，造成很多薄弱環節，這個錯誤是他們造成的。對於中國政府來說，放也不是，不放也不是。」

楊建利分析，嚴厲封控的政治需求在習近平連任後降低，加上國內經濟下行壓力激增，以及來自國際社會施加的壓力，使中國政府不得不再動態清零政策上鬆綁。但由於態清零政策是習近平「引以為傲」的政績，加上中國製疫苗效力不足，使各地政府無法真正開放、與病毒共存。楊建利指出，中國唯一能做的就是在封控和放鬆間搖擺，依照染疫數字高低「時緊時鬆”」，且戰且走。

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