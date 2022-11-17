優化還是清零？中國地方政府封控不一　防疫陷入混亂

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過去中國奉行動態清零，導致地方政府採取極端防疫，但後續又出台防疫優化20條措施，試圖縮減封控力度，但在對抗疫情上，地方政府的防疫政策卻出現分歧。
先是看到重慶市，隨著疫情逐漸嚴峻，當地政府16日發布公告，要求民眾「非必要不離渝（重慶簡稱），非急需不離渝」，卻因此引起民眾抗議。另外一方面，河北石家莊卻宣布停止全員核酸檢測且不查健康碼，也遭到民眾指責「躺平」，甚至登上了社群熱搜。北京朝陽區則是關閉非社區核酸檢測點，但進入公共場所須查驗24小時核酸的要求照舊，以至於民眾在為數不多的核酸點大排長龍，引起上班族強烈不滿。
中國紅十字基金會原醫療救助部部長任瑞紅接受《自由亞洲電台》採訪表示，嚴厲防疫政策在中共二十大後有鬆綁跡象，「中央在防疫指導方面一定會慢慢鬆綁，至少讓民眾怨氣不會衝著它，但地方執行就是按照自己理解，或是按照自己水平去執行，所以出現百花齊放的狀態」。
任瑞紅認為，中央只公布方針，實際上卻是在考驗地方政府的執行應對能力，「中央不願意背這個鍋，但地方官員又沒有這麼強的執政能力、應變能力來解決自己本土防疫問題，所以造成混亂。」
非政府組織「中國公民力量」創辦人楊建利向《自由亞洲電台》表示，「現在這種情況就是騎虎難下，在武漢封控之後，習近平以及中國政府沒有及時進口國際上的先進疫苗，造成很多薄弱環節，這個錯誤是他們造成的。對於中國政府來說，放也不是，不放也不是。」
楊建利分析，嚴厲封控的政治需求在習近平連任後降低，加上國內經濟下行壓力激增，以及來自國際社會施加的壓力，使中國政府不得不再動態清零政策上鬆綁。但由於態清零政策是習近平「引以為傲」的政績，加上中國製疫苗效力不足，使各地政府無法真正開放、與病毒共存。楊建利指出，中國唯一能做的就是在封控和放鬆間搖擺，依照染疫數字高低「時緊時鬆”」，且戰且走。