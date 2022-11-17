再生能源怎推廣？網友提案「放寬綠電憑證」

民進黨政府上台後，力推再生能源，經濟部在2016年提出，目標2025年能源佔比為燃氣5成、燃煤3成、再生能源2成；但今年年初，經濟部悄悄將再生能源佔比目標下修為15.2%。經濟部雖解釋是因近兩年經濟高度成長及製造業暢旺，帶動用電需求增加，分母變大所致，但再生能源廠商開發遇到瓶頸，也是不爭的事實。
要如何推廣再生能源，讓綠電在台灣能夠持續發展呢？有網友到跨世代倡議平台提案，認為目前再生能源雖然有減碳與防災等貢獻，但鑒於台灣有許多農村社區土地產權複雜等問題，難以符合目前再生能源躉售或憑證認證條件，且規模小，難以尋覓專業工程團隊協助解決這些複雜的問題。如何解決？網友認為，如果可以利用住家小空間安裝一般自用型的再生能源（像是太陽能板），產生電力減少電費開銷，再加上有一點綠電憑證的價值，對一般家庭而言就有一些經濟誘因。
所以網友希望政府可以把施力點轉向一般家庭，只要一般家戶安裝經過認證的綠能設備，透過數位電表計算綠電發電量，政府應給予綠電憑證，一定規模以下審查相關規費由再生能源基金支付，促進家戶申裝再生能源，過去《NOWnews今日新聞》也曾製作綠能危機專題，想知道綠能在台灣的困境有哪些？能夠點擊閱讀進一步了解。
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