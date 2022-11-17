512萬元起，小改BMW X7頂級七人座旗艦休旅磅礡霸氣登場

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匯聚BMW新世代旗艦車款顛覆框架的設計概念，小改BMW X7分離式頭燈設計完美呼應炯炯有神的全新光型變化智慧LED頭燈，結合頂尖工藝的細膩與創新，將王者氣勢以跳脫過往的語彙重新詮釋，全新BMW飾光水箱護罩，搭配如同心跳律動姿態般的「Heartbeat」方向燈，加上薈萃質感與科技的懸浮式曲面螢幕、AR擴增實境導航功能與獨家的BMW手機數位鑰匙2.0，以創新的尖端思維為X7帶來更顯尊榮禮遇的用車生活。全新的頂級水晶中控套件與撥桿設計排檔介面、全景式電動玻璃天窗、Bowers & Wilkins鑽石高傳真音響系統以及可讓第二排與第三排車室獨立調整座艙溫度的豪華型五區恆溫空調，偕同可前後調整達14.5cm的第二排座椅，更為全車乘員帶來無微不至的極致尊寵乘坐體驗；全新世代48V高效複合動力科技與Executive Pro主動調節懸吊系統，則為X7塑造出極致的暢快駕馭樂趣與猶如魔毯般的極致舒適乘坐感受，展現X7兼容並蓄的旗艦魅力，刻劃動人心魄的X7頂級旗艦休旅全新層峰篇章。
BMW X7頂級旗艦休旅 顛覆王者風範: https://mybmw.tw/X7LCI
地表王者之勢 雕琢凜然氣宇
大器挺拔且不失優雅，所謂的層峰豪華，不僅是美學與工藝的堆砌和結晶，小改 X7以創新思維顛覆以往，將全新的分離式頭燈設計完美融匯，以更顯剽悍銳利的雙目搭配重新描繪的雙腎型BMW飾光水箱護罩輪廓，而全新的光型變化智慧LED頭燈更結合了宛如藝術品般的「Heartbeat」方向燈，將猶如心跳般的律動融入全新BMW X7驚豔四座的光芒之中，引擎蓋上的立體褶線與力量感十足的車身輪廓，則展現自信沉穩的魅力，5,181mm的車長及2,000mm車寬更為X7塑造出寬闊厚實的車身輪廓與氣度非凡的車身比例，結合旗艦車系獨有的L型垂直車側導流飾條與車尾處特殊圖騰設計的燻黑3D立體LED尾燈，融入車尾恰到好處的水平鍍鉻飾條，前衛身影讓人一眼難忘。
奠基於美學與工藝，X7 xDrive40i結合專屬Pure Excellence套件，在進氣壩鍍鉻飾條、緞面鋁質窗框、鋁質車頂架與專屬22吋V輻式輪圈的鋪陳之下，更為X7增添凜然高雅姿態，而首度登場且承襲純正M血統的全新X7 M60i xDrive，更是展演出截然不同的磅礡氣勢，不僅擁有專屬M空力套件、M字樣車側銘牌、黑色高光澤窗框、黑色高光澤車頂架與M V輻式22吋黑色輪圈，結合M雙肋型車外後視鏡，增添更多剽悍感受與熱血性能風格。
蘊藏不凡 前衛高雅融匯
小改X7化繁為精煉，將細膩質感與前衛科技完美薈萃，擘劃未來世代座艙氛圍，導入由12.3吋虛擬數位儀錶與14.9吋中控觸控螢幕所構成的懸浮式曲面螢幕與iDrive 8.0使用者介面，大幅減輕光線反射的特殊螢幕設計則完美嵌合於Sensatec皮質儀錶檯，結合車況抬頭顯示器、無線智慧型手機整合系統、手機無線充電裝置與領先豪華車界的BMW手機數位鑰匙2.0，則為座艙帶來更為俐落愜意的用車情境。此外，X7更透過AR擴增實境導航功能與遠端引擎啟動功能，藉由清晰的路況指引以及預先啟動引擎創造極其舒適的乘車空間，讓你展現從容不迫的用車生活，以科技帶來無微不至的貼心服務，增添更多人性與溫度。
立足於領航世代前進的頂尖科技，X7為眾人獻上宛如頭等艙級的愜意空間，透過長達3,105mm的軸距表現，提供七人乘坐的寬敞舒適空間，第二排座椅具備電動椅背可調與最高可達14.5cm的電動前後滑移功能，在後排座椅全數傾倒的狀態下能創造出高達2,120L的行李廂空間，偕同全景式電動玻璃天窗、旅行便利套件、上下對開電動尾門啟閉系統、車門自動緊閉系統，不僅為X7舖陳出舒適寬敞的座艙布局，最大輸出可達1,475瓦且擁有20具揚聲器的Bowers & Wilkins鑽石高傳真音響系統與可讓第二排與第三排車室獨立調整座艙溫度的豪華型五區恆溫空調，更讓X7的全車乘員都能享受絕佳的音樂饗宴、自由選擇最舒適的座艙溫度。X7透過諸多細節堆疊出座艙的細膩與溫度，導入可提供最多15種色彩選擇的全新X7專屬環艙氣氛燈、BMW Individual Fine-Wood淺色梣木紋飾板、BMW Individual Merino頂級真皮材質、雙前座舒適型電動座椅含記憶功能、跑車多功能真皮方向盤(含換檔撥片)、頂級水晶中控套件與全新設計的排檔操作介面，大幅釋放了座艙內中央鞍座區域的空間，並為X7帶來尊爵不凡的層峰細膩質感。
X7 M60i xDrive以豪華為基石，為座艙增添更多熱情與性能氣息，標配的六人座設定不僅透過後排獨立雙座帶來更顯尊榮的乘車體驗，座艙內配置的雙前座M跑車座椅含記憶功能、M多功能真皮方向盤搭配專屬縫線、M碳纖維飾板、M圖樣環艙氣氛燈、M縫線安全帶與BMW Individual Alcantara麂皮黑色車內頂篷，搭配Sky Lounge全景式電動玻璃天窗，透過鑲嵌於其中的15,000顆LED光源，營造出有如滿天繁星的迷人樣貌，為X7 M60i xDrive的尊貴車室氣息增添更多熱血氛圍的同時，更打造出神祕且令人靈魂躍動的頂級座艙。
安全守護 奠定無比基石
無比尊榮之勢更該構築於堅強的安全實力，X7搭載最高規格的BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，除了搭載主動防撞輔助系統與行人偵測、主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助、雍塞交通輔助、車側防撞輔助、路口車流防撞輔助、閃避轉向輔助、盲點偵測警示、車道偏離警示、前後方車流警示、後方防追撞警示、停車後方防撞輔助、駕駛注意力輔助、Active Protection主動安全防護系統、360度環景輔助攝影、360度環景碰撞錄影功能、離車警示與自動停車輔助系統， X7更採用全面升級的自動倒車輔助系統與BMW獨家且最多可記憶10組的記憶路徑停車輔助系統。
全面強化的自動倒車輔助系統可主動記憶車輛在低速狀態下的行駛路徑，當車主駕車進入窄巷或無法前進時，透過系統便能讓車自動駛回原先起點，最高記憶範圍可達200m；全新導入且更貼近車主用車需求的記憶路徑停車輔助系統，則是能夠記憶車主曾經停放過的車位與停車時的路徑，當車輛需要再次停放於同一個車位時，只要執行先前曾經記憶的路徑，系統就能執行自動停車並可偵測與微幅閃避障礙物，對於人車擁擠的都會區域用車來說可說是相當便利，BMW以超越對手且全面強化的頂尖科技配備，為車主大幅提升用車便利性與安全性。
剽悍動力 兼容並蓄領馭四方
以霸氣震懾四方，以剽悍帶領眾人向前馳騁。X7全面導入更為強化的動力系統與頂尖科技，xDrive40i搭載性能更為強化的3.0升BMW TwinPower Turbo直列6汽缸汽油引擎，針對引擎本體、冷卻系統與燃油供應系統進行強化，最大馬力輸出提升了48匹，創造出381匹最大馬力與520牛頓米的最大扭力，結合可額外增添12匹最大馬力與200牛頓米最大扭力的全新48V高效複合動力科技與Steptronic運動化八速手自排變速箱，0-100km/h加速僅需5.8秒就能完成。
源自於M家族性能血統出身的全X7 M60i xDrive，更採用全新世代原廠代號為S68的4.4升BMW M TwinPower Turbo V型8汽缸汽油引擎，同時也是S68引擎首度登場，導入大量來自M的性能基因與賽道精神，可於5,500rpm時爆發530匹最大馬力，750牛頓米的最大扭力則於1,800rpm時即可湧現，結合可額外增添12匹馬力的全新48V高效複合動力科技、Steptronic運動化八速手自排變速箱與M運動化排氣系統，僅需4.7秒就能完成0-100km/h加速演出，將M家族無比的性能魅力與車迷心神向往的馳騁風采，於旗艦休旅徹底展演。
X7標配xDrive智慧型可變四輪傳動系統、電子懸吊系統與前後軸自動水平氣壓式懸吊系統，可讓車輛隨時保持絕佳穩定性與抓地力表現，輕鬆克服各種極端天氣的道路狀況；而充滿霸氣剽悍風情的X7 M60i xDrive則增添Executive Pro主動調節懸吊系統、整合式後軸轉向系統、M煞車套件與M運動化差速器，Executive Pro主動調節懸吊系統能依照駕駛與路面狀態來調整底盤的回饋與反應，藉由主動防傾功能來大幅降低車輛在過彎時的側傾，保有優異操控表現的同時更能帶來猶如魔毯般的極致舒適乘坐感，展現X7兼容並蓄的旗艦魅力。
BMW X7頂級旗艦休旅 建議售價
| 車型
| 建議售價
| BMW X7 xDrive40i
| 512萬元
| BMW X7 M60i xDrive
| 698萬元