三大樂園摩天輪紫燈閃耀！共同響應世界早產兒日

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據國健署統計，台灣早產兒發生率為10.61%，換言之，每10個出生的新生兒當中就有1位是早產兒。早產兒基金會成立30年，協助台灣早產兒個案住院醫療費用及出院後儀器補助已逾1.3億元，並累積服務超過10萬人次早產兒，致力成為早產兒家庭堅強的後盾。
在少子化嚴重的台灣，出生28天內的新生兒死亡率高於鄰近的日韓兩國，而當中有8成是因早產所引起。婦產科出身的衛福部長薛瑞元表示，現今台灣少子化益趨嚴峻，提升早產兒存活率更為關鍵，因此政府優化兒童醫療照護計畫，規劃每個縣市至少有一家院所24小時接受早產兒照護及治療，並配合外接團隊及時救治早產母嬰。
根據「台灣早產兒基金會極低出生體重早產兒追蹤」資料庫數據顯示，2005至2017年出生體重小於1500公克早產兒平均存活率已提升至86.84%，較於1998至2007年的79.94%，高出約7%。
國健署長吳昭軍也提到，低及極低出生體重兒居家照護計畫去年僅6家醫院合作，今年增長至60幾家，希望能透過此計畫，接住每位早產兒，也期許在早產兒基金會、新生兒科醫學會的共同努力下，大力提升早產兒照護品質。
今年台灣早產兒基金會特別選擇聚集家庭歡樂的摩天輪，邀請台北兒童新樂園、台中麗寶樂園、花蓮遠雄海洋公園與全球同步一起響應世界早產兒日，3座摩天輪閃耀起由紅色與藍色調和而成的紫燈，投射出早產兒父母迎接新生命的喜悅與面對未來的煎熬。
此外，基金會也和臺北市兒童新樂園一同舉辦點燈儀式，邀請早產兒家庭共樂，張瑞幸期盼，藉由點燈儀式的號召，讓各界能給予早產兒更多理解及幫助，也提升社會大眾對早產兒醫療照護問題的關注。