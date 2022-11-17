三大樂園摩天輪紫燈閃耀！共同響應世界早產兒日

▲兒童新樂園、麗寶樂園、遠雄海洋公園一同響應世界早產兒日，點起象徵早產兒代表色的紫燈，共同響應讓愛轉動。（圖／早產兒基金會提供）
▲兒童新樂園、麗寶樂園、遠雄海洋公園一同響應世界早產兒日，點起象徵早產兒代表色的紫燈，共同響應讓愛轉動。（圖／早產兒基金會提供）

記者許若茵／台北報導

2022-11-17 20:17:20

今（17）日是世界早產兒日，低、極低出生體重兒俗稱巴掌仙子，根據國健署統計，每10名新生兒就有1名是早產兒。早產兒基金會董事長張瑞幸表示，期盼藉由點燈儀式的號召，讓各界能給予早產兒更多理解及幫助，也提升社會大眾對早產兒醫療照護問題的關注。

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2012年台灣早產兒基金會首次加入世界早產兒日的響應行列，隔年從國際地標台北 101 大樓開始點亮代表早產兒的紫色燈光，逐年號召全台各地響應公益點燈的行動一同「守護小腳丫、跨出大人生」。

據國健署統計，台灣早產兒發生率為10.61%，換言之，每10個出生的新生兒當中就有1位是早產兒。早產兒基金會成立30年，協助台灣早產兒個案住院醫療費用及出院後儀器補助已逾1.3億元，並累積服務超過10萬人次早產兒，致力成為早產兒家庭堅強的後盾。

在少子化嚴重的台灣，出生28天內的新生兒死亡率高於鄰近的日韓兩國，而當中有8成是因早產所引起。婦產科出身的衛福部長薛瑞元表示，現今台灣少子化益趨嚴峻，提升早產兒存活率更為關鍵，因此政府優化兒童醫療照護計畫，規劃每個縣市至少有一家院所24小時接受早產兒照護及治療，並配合外接團隊及時救治早產母嬰。

根據「台灣早產兒基金會極低出生體重早產兒追蹤」資料庫數據顯示，2005至2017年出生體重小於1500公克早產兒平均存活率已提升至86.84%，較於1998至2007年的79.94%，高出約7%。

國健署長吳昭軍也提到，低及極低出生體重兒居家照護計畫去年僅6家醫院合作，今年增長至60幾家，希望能透過此計畫，接住每位早產兒，也期許在早產兒基金會、新生兒科醫學會的共同努力下，大力提升早產兒照護品質。

今年台灣早產兒基金會特別選擇聚集家庭歡樂的摩天輪，邀請台北兒童新樂園、台中麗寶樂園、花蓮遠雄海洋公園與全球同步一起響應世界早產兒日，3座摩天輪閃耀起由紅色與藍色調和而成的紫燈，投射出早產兒父母迎接新生命的喜悅與面對未來的煎熬。

此外，基金會也和臺北市兒童新樂園一同舉辦點燈儀式，邀請早產兒家庭共樂，張瑞幸期盼，藉由點燈儀式的號召，讓各界能給予早產兒更多理解及幫助，也提升社會大眾對早產兒醫療照護問題的關注。

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