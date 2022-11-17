搶救「半導體科技廊帶」　劉世芳偕黃偵琳、陳慶鴻拜票

▲立委劉世芳表示，黃偵琳與陳慶鴻對在地建設十分熟悉，是未來議會內能夠立刻協助市長陳其邁推動半導體科技廊帶最重要的即戰力，更是議會過半的關鍵席次。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲立委劉世芳表示，黃偵琳與陳慶鴻對在地建設十分熟悉，是未來議會內能夠立刻協助市長陳其邁推動半導體科技廊帶最重要的即戰力，更是議會過半的關鍵席次。（圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-11-17 20:20:51

立法委員劉世芳今(17)日傍晚於楠梓區及橋頭新市鎮交界處，偕同兩位「半導體科技廊帶」關鍵一席的民進黨提名左營楠梓區市議員候選人黃偵琳、大岡山區市議員候選人陳慶鴻於路口拜票，向上下班的市民朋友推薦兩位優秀新人候選人。呼籲市民多給新人一票，搶救左楠區與大岡山區最關鍵的一席。

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▲立委劉世芳今天傍晚於楠梓區及橋頭新市鎮交界處，偕同民進黨提名左營楠梓區市議員候選人黃偵琳、大岡山區市議員候選人陳慶鴻於路口拜票。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲立委劉世芳今天傍晚於楠梓區及橋頭新市鎮交界處，偕同民進黨提名左營楠梓區市議員候選人黃偵琳、大岡山區市議員候選人陳慶鴻於路口拜票。（圖／記者郭凱杰翻攝）
立委劉世芳表示，黃偵琳與陳慶鴻對在地建設十分熟悉，是未來議會內能夠立刻協助市長陳其邁推動半導體科技廊帶最重要的即戰力，更是議會過半的關鍵席次。

劉世芳表示，黃偵琳與陳慶鴻有兩個共同點，都在立委服務處歷練超過十年，對於在地建設、行政機關運作、選民服務等民意代表的基本功，都非常熟悉札實，所以當選之後，可以馬上上手，是協助陳其邁市長推動市政的即戰力。

劉世芳也指出，左楠區跟大岡山區都有重大的高科技建設，左楠區有台積電進駐、大岡山區有橋頭科學園區的闢建，都需要在地又專業的市議員，讓市府力推的「半導體S廊帶」能夠具體落實，帶動產業轉型與在地經濟發展。

劉世芳認為，當國民黨的候選人在批評唱衰台積電進駐的時候，黃偵琳是選區內第一個跳出來駁斥的候選人，有問政專業又能服務鄉親，黃偵琳是左楠地區最需要的市議員；而橋頭科學園區的闢建進度、聯外道路的開闢情形，陳慶鴻也是十分熟稔，所以兩位都是半導體高科技廊帶不可或缺的戰力，懇請市民朋友給予支持，讓兩個選區最關鍵的一席，黃偵琳與陳慶鴻都能雙雙進入議會。

黃偵琳也表示，已經數不清這是第幾次劉世芳委員陪同的路口拜票與掃街，這段時間的拜票活動中，市民朋友的反應日漸熱絡，會在倒數階段會繼續努力，爭取關鍵的第九席，為左楠爭取更多建設。

陳慶鴻則表示，從初選至今的奔波，近期選民對自己的認識度也逐漸打開，希望贏得關鍵的一席，未來在中央與地方合作下，讓大岡山地區有更好的建設。

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