搶救「半導體科技廊帶」　劉世芳偕黃偵琳、陳慶鴻拜票

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劉世芳表示，黃偵琳與陳慶鴻有兩個共同點，都在立委服務處歷練超過十年，對於在地建設、行政機關運作、選民服務等民意代表的基本功，都非常熟悉札實，所以當選之後，可以馬上上手，是協助陳其邁市長推動市政的即戰力。
劉世芳也指出，左楠區跟大岡山區都有重大的高科技建設，左楠區有台積電進駐、大岡山區有橋頭科學園區的闢建，都需要在地又專業的市議員，讓市府力推的「半導體S廊帶」能夠具體落實，帶動產業轉型與在地經濟發展。
劉世芳認為，當國民黨的候選人在批評唱衰台積電進駐的時候，黃偵琳是選區內第一個跳出來駁斥的候選人，有問政專業又能服務鄉親，黃偵琳是左楠地區最需要的市議員；而橋頭科學園區的闢建進度、聯外道路的開闢情形，陳慶鴻也是十分熟稔，所以兩位都是半導體高科技廊帶不可或缺的戰力，懇請市民朋友給予支持，讓兩個選區最關鍵的一席，黃偵琳與陳慶鴻都能雙雙進入議會。
黃偵琳也表示，已經數不清這是第幾次劉世芳委員陪同的路口拜票與掃街，這段時間的拜票活動中，市民朋友的反應日漸熱絡，會在倒數階段會繼續努力，爭取關鍵的第九席，為左楠爭取更多建設。
陳慶鴻則表示，從初選至今的奔波，近期選民對自己的認識度也逐漸打開，希望贏得關鍵的一席，未來在中央與地方合作下，讓大岡山地區有更好的建設。