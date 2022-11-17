新光高中、賢德工商列專輔　中州科大、台首大提前退場

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教育部表示，高雄市新光高中、苗栗縣賢德工商皆為私立高級中等以上學校退場條例施行後列入專案輔導的學校，經出席委員1/2以上同意，該校「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專輔學校，給予該校改善期限2年。
中州科大、台首大於今年9月7日被私校退審會認定為專輔學校，改善期限分別到民國112年5月31日及113年5月31日。但2校都沒有等到改善期結束，就提前向教育部申請停止全部招生，讓退場期程往前，教育部分別在10月31日核定中州科大、11月1日核定台首大自111學年度起停止全部招生，並將於111學年度結束時停辦（亦即112年7月31日）。
教育部指出，中州科大目前剩下927名學生，扣除111學年畢業生，剩下254名，將依照學生意願安置到鄰近學校，教職員則有69名教師、74名職員；台首大剩下756名學生，扣除111學年畢業生，剩下417名，教職員尚有55名教師、29名職員。
依照「退場條例」規定，學校必須進入停止全部招生、改組董事會後，才能申請退場基金墊付教職員相關費用。教育部表示，中州科大目前已無營運基金，且積欠教職員幾個月薪資，提前退場可以藉由退場基金的協助，維持正常運作，台首大資金預估僅能撐到明年1月，學校有急迫性，因此提前期程。
教育部指出，退場基金墊付的款項，未來學校解散清算時須繳回，中州科大的校地是自有，可處分部分校產清償債務，台首大校地則是跟台糖租用，但仍有地上物，未來解散清算後，看是否有政府機構等願意接手。
私校工會表示，新光高中相當仰賴僑外生源，賢德家商位於苗栗偏鄉，分別受疫情及少子化影響，導致辦學困難，這是私校普遍性共同面臨的問題，任何私校退場都是地方教育資源的重大損失，但目前私校只能自立自強，若已連年虧損，預期未來招生未能起色，或無力開闢財源解決問題。與其在資源枯竭的環境中辦學，不如思考依法與其他私校合併，或改辦文化、社會及教育事業，萬不得已也要妥善安置教職員後主動申請停招、停辦。
私校工會指出，台首大及中州科大能明快主動停招，值得肯定，有利後續學校運作到停辦，由公權力介入處理退場也較能妥善照顧師生權益。