UBA／文化雙后聯手接招　郭虹廷、黃巧鈞勇敢下潛開眼界

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黃巧鈞帶著學妹回到故鄉宜蘭，她表示，對浮潛的印象來自社群媒體上大家分享的照片，「拍起來感覺水中很漂亮，還有珊瑚礁和魚在旁邊，很新奇！」小時候有浮潛經驗的郭虹廷，則是期待學會游泳後創造新的回憶。兩人從換裝、抬舟、克服風浪出海再回到浮潛區都全程參與，下潛後悠遊觀察生物、泡泡教學也玩得不亦樂乎。
活動最後加碼體驗SUP跳水，郭虹廷反覆嘗試、逐漸掌握訣竅後，更主動提議後空翻入水，放膽表現的勇氣，獲得全團掌聲。過程中黃巧鈞雖然有些暈浪不適，卻堅持在板上陪伴和不斷鼓勵學妹，郭虹廷也因此越跳越有心得：「很好玩、很有成就感，不要怕失敗，就再試沒關係，會覺得自己很棒！」
完成浮潛初體驗的黃巧鈞，則是開闊全然不同的風景和眼界，她說：「比網路上看到還更棒，自己下水才發現，原來海很深，感覺起來很不一樣。」原本行前還要挑戰飛行傘，無奈因天氣影響和安全因素作罷，兩人也列入下次清單，還想報名拳擊課、野外露營等活動。
累計19冠的文化大學，奪冠數、連霸次數都寫女一級之最，更是106學年度UBA決賽前進小巨蛋首支登頂的女籃勁旅，但隨後已連四屆無緣后座，本屆目標依然明確。「自己好，也要帶著大家一起好。」郭虹廷並重個人成長和幫助團隊的課題，而升上大三的黃巧鈞身為場上指揮官，也欣然扛下重擔：「希望自己能更勇敢去承擔自己該負起的責任，帶領整個團隊往前走！」