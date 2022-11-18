UBA／文化雙后聯手接招　郭虹廷、黃巧鈞勇敢下潛開眼界

▲文化大學郭虹廷(左)、黃巧鈞參與UBA企劃，陪伴彼此勇敢挑戰浮潛。官方提供
▲文化大學郭虹廷(左)、黃巧鈞參與UBA企劃，陪伴彼此勇敢挑戰浮潛。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

2022-11-18 08:37:00

《UBA陪你實現人生清單》是富邦人壽大專籃球聯賽，搭配111學年度賽事精神「絕對可以」推出的系列影片企劃，緊接在政治大學水肺潛水、健行科大社會服務兩集之後，本週女籃首發由上屆新人后郭虹廷、蟬聯助攻后的黃巧鈞攜手接棒，前進宜蘭豆腐岬浮潛，過程充分詮釋陪伴和勇敢挑戰的精神，更為今日正式點燃戰火的女一級預賽率先暖身。

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攻守兩端企圖心十足的郭虹廷，以及組織隊友串連攻勢的黃巧鈞，上屆雙雙靠著場上強勢的表現，獲得女一級個人獎殊榮，她們藉由這次機會，跳脫舒適圈朝水域活動踏出一步。

黃巧鈞帶著學妹回到故鄉宜蘭，她表示，對浮潛的印象來自社群媒體上大家分享的照片，「拍起來感覺水中很漂亮，還有珊瑚礁和魚在旁邊，很新奇！」小時候有浮潛經驗的郭虹廷，則是期待學會游泳後創造新的回憶。兩人從換裝、抬舟、克服風浪出海再回到浮潛區都全程參與，下潛後悠遊觀察生物、泡泡教學也玩得不亦樂乎。

活動最後加碼體驗SUP跳水，郭虹廷反覆嘗試、逐漸掌握訣竅後，更主動提議後空翻入水，放膽表現的勇氣，獲得全團掌聲。過程中黃巧鈞雖然有些暈浪不適，卻堅持在板上陪伴和不斷鼓勵學妹，郭虹廷也因此越跳越有心得：「很好玩、很有成就感，不要怕失敗，就再試沒關係，會覺得自己很棒！」

完成浮潛初體驗的黃巧鈞，則是開闊全然不同的風景和眼界，她說：「比網路上看到還更棒，自己下水才發現，原來海很深，感覺起來很不一樣。」原本行前還要挑戰飛行傘，無奈因天氣影響和安全因素作罷，兩人也列入下次清單，還想報名拳擊課、野外露營等活動。

累計19冠的文化大學，奪冠數、連霸次數都寫女一級之最，更是106學年度UBA決賽前進小巨蛋首支登頂的女籃勁旅，但隨後已連四屆無緣后座，本屆目標依然明確。「自己好，也要帶著大家一起好。」郭虹廷並重個人成長和幫助團隊的課題，而升上大三的黃巧鈞身為場上指揮官，也欣然扛下重擔：「希望自己能更勇敢去承擔自己該負起的責任，帶領整個團隊往前走！」

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