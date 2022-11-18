金馬59／台灣4連霸有望！網友看好《咒》奪下最佳劇情片
第59屆金馬獎將在11月19日（本週六）盛大舉辦，今年入圍名單更是激烈，其中「最佳劇情片」就由台灣破億票房的恐怖片《咒》與香港犯罪懸疑片《智齒》兩大熱門互相角逐，另外還有台灣原住民家庭為題材的《哈勇家》、台灣賽鴿文化《一家子兒咕咕叫》、以及探討外籍人士的港片《白日青春》也同樣來勢洶洶。對此《NOWnews今日新聞》日前就開放民調，結果大家都非常看好《咒》拿下獎項，台灣4連霸有望成功。
據《NOWnews今日新聞》民調顯示，有48.15%的網友認為台灣恐怖片《咒》，有望奪下今年金馬獎「最佳劇情片」；位居第二的是香港犯罪懸疑片《智齒》，獲得29.63%的網友支持；至於《哈勇家》、《一家子兒咕咕叫》、《白日青春》卻同樣以7.41%的得票率，並列第三名，與前面形成極大的落差，但一切都還只是未知數，要等到典禮當天，才會知道誰是贏家。
不過，香港電影《智齒》可是今年金馬獎入圍的最大贏家，包含最佳男主、女主、男配、導演、攝影等共14項入圍，而台灣電影《咒》則入圍13項大獎緊追在後，但兩者無論在票房，還是口碑上都很有看頭。特別的是，台灣已經連續3屆金馬獎在「最佳劇情片」中勝出，光是以恐怖片入圍就非常少見，若《咒》真的成功拿下該獎項，勢必會開啟台灣電影新的里程碑。（編輯：詹鎰睿）