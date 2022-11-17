文大與北投溫泉飯店合作供250床住宿　單人每學期2.8萬

▲文大與北投溫泉飯店合作供250床住宿，單人每學期2.8萬租金。（圖／文大提供）
▲文大與北投溫泉飯店合作供250床住宿，單人每學期2.8萬租金。（圖／文大提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-11-17 21:06:57

為擴大學生生活圈及提供更優質住宿環境，中國文化大學今（17）日宣布，與坐落於新北投捷運站附近的熱海溫泉大飯店合作，試辦北投生活圈融入計畫，將自下學期起以低於飯店行情的價格，提供250床位讓學生入住，未來文大生住宿同時能享受飯店式管理服務及泡湯。

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文大與飯店基於社會責任共識，熱海飯店已應允提供文化大學學生優惠住宿價格，約7.5坪房間一學期雙人入住為每人19,800元，約5坪房間一學期雙人入住每人17,000元，約5坪房間一學期單人入住每人28,800元，以上價格均含水電費。換算下來，平均一天只要100多元的租金即可「天天住溫泉大飯店」。

文大校長王子奇今天帶領校內相關師長前往熱海飯店，與熱海飯店代表敲定合作細節，熱海飯店基於企業社會責任及服務、回饋社會的目的，將提供至少250床的住宿空間給文大學生居住；文大亦基於社會責任，不但不會從中獲取任何收益，還將派駐宿管人員進駐，以及時回應學生需求及確保學生居住安全。

文大指出，熱海飯店位於北投溫泉區，附近就是北投親水公園露天溫泉及、北投溫泉博物館及台北市立圖書館北投分館，生活機能相當豐富；另一方面，為了方便學生上下學，文大也將於試辦計畫期間，開辦學校專車行駛文大與熱海飯店之間。

在今天的會議中，熱海飯店也承諾，將提供學生優質飯店式管理，並將規畫學生交誼區，以及提供各式販賣機、微波爐、洗烘衣機等；未來也將基於使用者付費原則，規畫房間床單更換送洗、衣物送洗，以及房務打掃等服務；若同學有湯屋泡湯需求，熱海飯店也將以優惠價提供給學生。

為考量住客單純與安全性，熱海飯店表示，除了櫃檯會有24小時的值班人員，未來也將採男女分層、分區管理；文大則說，原則上將比照現行的宿舍管理辦法，且配合飯店特性規定不得在房內開趴、飲酒、煮食等行為。

文大表示，飯店開放11月23日與24日下午2點到5點，讓學生可以實際參觀飯店公共設施及2種房型；另因房間數量有限，有意願參與計畫入住熱海飯店者，即日起開放報名，以250名為度，額滿為止。

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