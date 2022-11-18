高球／台灣女將劉芃姍大舉反攻 單日7博蒂登頂

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19歲的劉芃姍曾在2021法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽拿下生涯苜勝，今天將挑戰第一個公開賽冠軍。她表示，今年因為背傷的影響，感覺成績有點退步，6月份的京懋慈善盃女子公開賽還因傷退賽。不過今她雖有期待，但比賽策略不變，要勇敢地攻到旗桿附近，讓自己有比較多博蒂機會。
暫時並列第二的石澄璇這回合原本也打得順風順水的，16洞打完進帳6桿，沒想到第十七洞開球打到左側山坡上，第二桿球位在很斜的坡上，她判斷這球打出去會變成右曲球，所以就往左邊打一點，不料這桿有些失擊，球飛進左側水障礙罰桿區，拋球之後再打，4桿才上果嶺，兩推之後苦吞雙柏忌，原本單獨第二，一下子掉了兩桿。幸好最後一洞石澄璇推進8呎博蒂，才回到並列第二的行列。
同樣總計140桿的陳伶潔、張雅淳，都是3鳥1柏忌的70桿，陳伶潔的博蒂都在五桿長洞賺到，包括第十洞從果嶺邊10碼短切直接進洞。她形容第二回合鐵桿打得不夠準，今天要修正一下，至於生涯首冠的事，一切順其自然，能打在前十名就達到自己的目標了。張雅淳也有機會爭取職業生涯首場冠軍，但心態也是看得很開，「就平常心去打，不要給自己太大壓力。先把自己該打好的做到，打好了冠軍自己會來。」
今天上午的第三回合，參賽選手依照成績重新編組，分別自第一洞與第十洞出發，第一組於上午6:40出發，領先組將於上午8:19自第一洞出發。