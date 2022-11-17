赴基隆替謝國樑站台！韓國瑜力挺：小愛爸爸、大愛基隆

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晚間約8點左右，主辦單位宣稱現場人數已突破2萬人大關。見現場人潮人山人海，韓國瑜甫上台打趣說，基隆人都不睡覺嗎？竟然這麼多人來，沒想到基隆鄉親會蜂湧而出。韓國瑜大讚謝國樑非常優秀，取得美國、台灣雙碩士學位。
韓國瑜提到，大家年輕時都以自己為重心，只要自己喜歡有什麼不可以，用快樂的心情勇闖天涯；而謝國樑在結婚後生了女兒小愛，但小愛耳朵天生有聽力障礙，謝並轉換以孩子為生命重心，今天謝決定參選，也看到了改變，就是希望以基隆市民的幸福為重心奮鬥。
隨後，韓國瑜喊話他要送謝國樑8個字，「小愛爸爸、大愛基隆」。韓國瑜說，大家都被親情、友情與愛情給困住，沒有一個人可以跳脫，今天謝國樑看到寶貝女兒，深感責任重大，「要把對家人、女兒的愛，昇華成對基隆市的熱愛」，並把基隆打造為全台灣、全亞洲最有愛的城市。
話還沒說完，謝國樑不禁眼眶泛淚；韓國瑜見狀笑說，「我怎麼老是讓候選人眼淚掉下來」，韓提到上次去幫國民黨新竹市長候選人林耕仁站台，林耕仁也掉眼淚，現在換成謝國樑，回去又要再洗一次手帕。現場隨後也不斷響起加油聲浪。
韓國瑜繼續說，人的善良可以從互動、眼神、表達與論述中強烈感受到，「我常說人有三種來往方式，口對口、口對心及最寶貴的心對心」，謝國樑對基隆市民的承諾，是發自內心對著基隆人的心。韓國瑜直言，11月26日即將決定基隆4年、8年方向，基隆市36萬人口，其中5、6萬戶弱勢族群，將是謝國樑未來當市長最關注的一群人。
韓國瑜也要謝國樑向所有基隆人保證，一定要做最有愛心、最偉大，並且關注所有基隆弱勢族群的市長，「只要謝國樑擔任市長，就會一家一家拜訪、聯絡與幫忙」；絕不能讓基隆人有錢的越有錢、貧窮的越貧窮，謝國樑有愛心也關注青年創業與弱勢族群，一定可以成為最有愛心的市長，「讓基隆天空不再有烏雲，完全是彩雲。」