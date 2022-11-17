謝國樑造勢大會哽咽誓「改變基隆」　韓國瑜拿手帕幫拭淚

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謝國樑提到，這幾年前他造訪很多基隆身心障礙團體，看到很多辦公室殘破不堪，病友與家屬們沒有得到應有關懷；若有機會，他一定要幫助更多更需要幫助的朋友，但他一個人沒辦法做到這些事，即便成立了公益平台，但真正需要得到幫助的人還是太多，希望大家成為愛的團隊，用基隆更多力量幫助朋友、孩子與家長們。
謝國樑強調，要幫助弱勢朋友，一定要強化城市競爭力，「就業一定要優先於任何城市議題」，許多基隆人一早就要搭車去台北、新北市上班，傍晚才回到基隆，日復一日、月復一月沒有盡頭；若他擔任市長，一定會跟在場議員及團隊，共同打造更好的就業環境，讓基隆年輕人在基隆找到好工作。
此外，謝國樑也說，基隆的醫療在遠見雜誌2個月前的評比，是全台灣本島縣市最後一名，且教育也應該要提升，許多基隆孩子從12、13歲，就當通勤族到雙北上課，希望孩子在基隆就能安心上學，
講到激動處，謝國樑指出，他過去選過3屆立委，從來沒有在任何一場造勢上掉眼淚，但看到這麼多鄉親，支持的不只是他，還有基隆未來發展。一旁的韓國瑜隨後拿出手帕幫謝國樑擦眼淚，並打趣說「我回去自己洗手怕。」
最後，謝國樑提到，對手攻擊他無所不用其極，但現實上他是適合的市長候選人，不只是麻省理工研究所畢業，也是第一個拿過艾森豪獎金的基隆政治人物，還得過4大會計事務所安永企業家獎。
謝國樑直言「我已經準備好了」，不僅是這些客觀條件，更重要的是他有同理心能夠感同身受，孩子們去台北上課很辛苦，也看到政府不夠關心弱勢團體政府，「我非常有信心，我不但會當選，而且我一定會做得非常好。」