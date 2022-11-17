千包毒咖啡包藏垃圾袋！高雄毒蟲被攔查 說謊秒遭警識破
高雄市一名28歲梁姓男子，日前開車行經仁武區八德東路前違規停車，保安大隊特勤中隊員警巡邏見狀，要求他下車接受盤查，過程中梁男神色緊張，還不時偷喵後車廂，因此打開其後車廂內後發現黑色垃圾袋，但他卻辯稱那是垃圾，警方一摸感到不對，再次質問，梁男才供稱是偽裝成膠原蛋白的卡西酮毒品咖啡包，共計1000包，訊後依《毒品危害防制條例》將他移送法辦。
據了解，事件發生於本（11）月14日晚間8時50分許，保安大隊特勤中隊員警巡邏期間，發現梁男駕駛的自小客車違停在紅線上，因此示意要求梁男下車接受盤查，警方在確認身份時，梁男卻不時往後車廂偷瞄，員警便打開後車廂確認，發現內有一個黑色垃圾袋，梁男則稱那是工作時所產生的工程垃圾，他準備要去倒垃圾。
員警察覺不對，順手一摸發現觸感像是包裝物，於是再次質問梁男袋子裡面裝的是什麼，梁男眼見逃不成只好坦承內含物為偽裝成膠原蛋白的卡西酮毒品咖啡包，經清點發現數量共有1000包。
據悉，梁男無毒品前科，平時在工地從事水泥工，自述這1000包毒咖啡都是要自用，訊後將依《毒品危害防制條例》，將梁男移送法辦，並持續追查溯源，釐清毒品來源。（編輯：林莞茜）
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