▲ 參戰預備！保時捷發表 99X Electric Gen3 電動方程式賽車

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2023 年 1 月 14 日墨西哥城站大獎賽將是保時捷 99X Electric Gen3 的首場賽事。這款第三代賽車將在下賽季初為首場電動車系列賽事拉開新時代的序幕。
保時捷 99X Electric Gen3 賽車等全新第三代電動方程式賽車，是有史以來最快、最輕、最強大且最高效的電動賽車。電動方程式賽事在全球各大主要城市舉辦，而這些賽車正是專門為了在狹窄的城市賽道進行輪併輪的近距離對戰所設計。
保時捷 99X Electric Gen3 和其他新世代電動方程式賽車的整體概念，為電動賽車的進化革新推動了一大步；這些車輛變得更輕，有更短的軸距和輪距，電池體積也變得更小，動力卻更加強勁，動能回收比例也有所增加，並在空氣力學和車身設計進行全面修改。簡而言之，新賽車由於更加靈敏，也強化了其在賽道上的表現。
保時捷 99X Electric Gen3 引人注目的外觀靈感源自於「以夢想為驅動力」的品牌價值，彰顯個體性、獨特性，以及著眼於未來、年輕人所嚮往的前瞻精神。
保時捷 99X Electric Gen3 全球首發的評價
賽車部門副總裁 Thomas Laudenbach：「我們很高興向世界展示全新保時捷 99X Electric Gen3。我們在魏薩的開發團隊為這款賽車全心投入了大量心力，貢獻他們的所長，並為此成果感到驕傲。與全新世代的電動方程式賽事一樣，保時捷99X Electric Gen3 代表了純電動賽車的技術里程碑。對於電動方程式和保時捷而言，從 ABB FIA電動方程式世界錦標賽第九賽季開始推廣這些新式賽車，是邁向賽車運動未來的重要一步。我們相當期待新賽季和新世代的開始。」
Formula-E 車隊總監 Florian Modlinger：「對於即將展開 ABB FIA 電動方程式世界錦標賽新賽季，我們既期待又興奮。在 1 月 14 日我們的保時捷 99X Electric Gen3於墨西哥站進行首次賽事前，團隊和車手 António Félix da Costa 與 Pascal Wehrlein 還有許多事前準備得做，我們有信心在賽季開始前獲得更多進步及成長；隨著新車到來，車隊重新洗牌之際，我們也將擁有一定的優勢。全新的 Gen3 車輛，包括我們的保時捷99X Electric Gen3，有望為車迷帶來更加精彩的比賽，並進一步在全球推動電動方程式賽事，讓此賽事更加普及。」
車手António Félix da Costa：「這款新車可是一大躍進。相較前一代，它更輕、更強，這讓車手在駕駛時總是笑容滿面。身為 TAG Heuer Porsche 電動方程式車隊的新成員，過去幾週我都在熟悉團隊的工程師和技師以找到自己在團隊中的定位，團隊整體氛圍讓我感到相當輕鬆，我從一開始就感到很舒適；我在各種系列賽中都和新隊友 Pascal比賽過，我們相處融洽而且有一個共同的目標，那就是把保時捷推上巔峰。保時捷是勝利的代名詞，我們希望藉著全新保時捷 99X Electric Gen3 能盡快傳達這個訊息。」
保時捷廠隊車手Pascal Wehrlein：「我們正經歷團隊中最激動人心的時刻。 從一開始測試我們的新車時，我就有很好的感覺，我們從中獲取了很多經驗，也得到很大的進步。最開始只是為了讓車輛正常運轉，但很快地性能變成最重要的測試項目。當然，效能也是新一代賽車成功的關鍵，對我來說，這些都是令人難以置信的興奮體驗。距離賽季開始還有一段時間，我們將利用這段時間來更好地了解保時捷99X Electric Gen3，並將各種資源妥善整合，以便為墨西哥開幕戰做好萬全準備。」
第三世代電動方程式：樹立賽車運動新標竿
新款 Gen3 賽車的主要訴求，是在性能、效率和永續性三方面為賽車運動樹立新的標竿。這是由世界汽車協會FIA和Formula E所提出的目標。在參與電動方程式的第四賽季時，保時捷開發了全新的保時捷99X Electric Gen3，與其他 Gen3 賽車一樣，在許多方面都與之前的賽車不同。主要差異為：
性能：全新Gen3車輛性能從 340hp（250kW）提升至 476hp（350kW）。
動力單元：由保時捷賽車運動公司自行開發，後軸動力輸出最大可達476hp（350kW），比前一世代高出136hp（100kW）。
制動：全新動力總成新增前軸 250kW 最大功率的能量回收系統，搭配後軸的 350kW 最大功率，這使能量回收總功率最高可達 600 kW，回收能量較Gen2高出兩倍之多。同時有一組線傳控制的煞車系統。
效能：電動馬達的效率達到約 95%，相較之下，內燃機效率僅有約 40%。而且超過 40% 的能量來自於煞車時通過動能回收產生。
充電能力：全新Gen3賽車的超快速充電能力，可在賽事中為車輛增加約600kW的電量。這意味著新世代電動方程式充電的功率幾乎是世界上最先進商用充電器的兩倍。快速充電技術也能確保始終如一的高效電池性能。
永續性：零件製造商指出，新款 Gen3 賽車的電池採用永續來源的礦物製成。在每個賽季結束後，電池模組皆可被重複使用或回收。而針對碳纖維車身的構造，製造商表示碳纖維回收自退役的 Gen2 賽車，令生產的碳足跡減少 10% 以上。為了確保有助於減少環境影響的措施，新電動方程式賽車的碳足跡從設計階段的一開始便進行測量。作為電動方程式淨零碳排承諾的一部分，所有不可避免的排放都會被中和。
車隊合作夥伴
TAG Heuer Porsche 電動方程式車隊在 15 家合作夥伴的支持下進入第四季，保時捷 99X Electric Gen3 的全球首度展演中也很高興迎來兩位新的合作夥伴。領先全球的 SASE 雲端平台提供商 Cato Networks，以及瑞士財富管理集團 Julius Bär 作為官方合作夥伴出現在保時捷 99X Electric Gen3 之上。從最初就成為車隊的冠名和計時合作夥伴的瑞士豪華手錶製造商 TAG Heuer 將持續支持車隊，同樣是最早加入的合作夥伴還有瑞士商能源和自動化技術集團 ABB 和模擬軟體專家 ANSYS。另外九位也將出現在車身上的合作夥伴包括： ExxonMobil 旗下的 Mobil 品牌作為技術合作夥伴，全球知名品牌和科技企業 Henkel 的旗下品牌 LOCTITE、時尚服飾 Hugo Boss 和運動品牌 Puma。
Formula E之於 Porsche
2022 年 2 月 12 日， TAG Heuer Porsche 電動方程式車隊憑藉保時捷 99X Electric 和車手 Pascal Wehrlein 和 André Lotterer 包辦前兩名的佳績，在墨西哥站展現了迄今為止最大的勝利。2023 年，車隊將以全新保時捷 99X Electric Gen3 第四度參加這史上第一個純電動系列賽事。作為創新和永續交通技術的推動者，Formula E 自 2014 年以來為各大城市的人們帶來了刺激的賽事。憑藉純電動 Taycan Turbo S，保時捷在 2023 年再次成為官方安全車，從而凸顯了電動方程式對保時捷賽車運動的重要性。