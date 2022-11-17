▲ 中華汽車榮獲第四屆國家企業環保獎 楊梅廠、新竹廠皆獲認證

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再生能源建置低碳生產推進 2027年新竹廠可望100%綠電生產
氣候變遷日益加遽，中華汽車在能源管理上，結合智慧工廠導入「智慧化能源管理系統」，以科學、數據化方式監控分析能源使用率，提升經濟效益。為逐步落實「凈零碳排」，新竹廠陸續完成太陽能發電三期建置，發電能力達2,000KW，綠電生產使用率達117.4萬度/年，佔所有用電比率37%，新竹廠未來將持續擴充再生能源發電設施，預計2027年可望達成100%綠電、零碳排生產。
不僅節電，新竹廠也推動節水，從「模具外部冷卻用水」、「切削液用水」、「壓鑄毛胚冷卻用水」、「廠區廢水」四大方向進行低減推動，以2020年為基期，新竹廠水低減比率為36.47％，約低減用水達5,086 噸／年。此外，也利用廠房屋頂收集雨水，將雨水循環供生態池及綠色植栽牆使用，在員工細心照料下，生態池培育出羅漢魚、條紋二鬚鲃、水蓑衣等台灣原生種，而透過植栽牆栽種無農藥蔬果為同仁加菜。
銜接台灣綠色運輸網絡 創新發展新能源車佈局
eMOVING電動機車、菱利電動商用車有效降低運輸碳排放量
因應政府淨零碳排路徑規劃，2040年台灣需達成電動車/電動機車市售比100%之目標，中華汽車在新能源車發展上，除跨足電動機車，推出eMOVING推動離島低碳運輸外，也以電動商用車為發展重心，先後推出菱利電動商用車及中華堅兵P350hybrid車款，滿足企業及公部門低碳運輸的需求，藉由綠色運具有效降低交通所產生的碳排量。中華汽車積極布局導入新能源車款，亦致力生產節能環保之汽車，獲得節能、環保認證車型共有7款，2021年銷售環保標章車輛35,195 台，約占總銷售量66.4％，生產節能標章車輛32,898台，約占總銷售量62％。
綠色採購帶動綠色供應鏈 新竹廠綠色採購金額達2.64億元
集結115 家協力廠導入智慧工廠共同節能減碳
為提升台灣當地供應商的生產稼動及獲利，中華汽車持續推動零件國產化，落實在地採購政策，2021年台灣當地採購金額比例為76％，其中環保標章車型之零件採購占比為55％，新竹廠去年綠色採購金額更高達2.64 億元。「自己做不夠， 還要號召協力廠一起來減碳！」透過「中華汽車協力會」積極串連115 家協力廠共同減碳，多年來免費提供節能輔導，2021年協力廠節能效益達203 萬度電，減少CO2e 排放約1,019 噸，有效降低製程中溫室氣體排放量。
業界唯一 中華汽車取得七項 ISO 認證
逐年擬訂減碳目標 溫室氣體盤查碳排放量下降至2.08萬噸
為使產品與服務符合國際標準，中華汽車業界唯一，先後取得環境及品質相關七大ISO認證(註)，導入標準化管理以綠色製程完善產品生命週期中的每一個環節。而在落實環保永續政策上，中華汽車自2018年起自主進行溫室氣體碳盤查與認證，每年擬訂減碳目標與措施，2021年透過外部認證，碳排放量已由2.3萬噸下降至2.08萬噸。在碳足跡管理上，新竹廠率先推動「柴油交貨車自主管理標章認證」降低柴油車排煙污染，針對新竹廠區內104 台交貨車進行申報檢驗，目前已有45台(約43％)交貨車取得標章，致力以綠色生產邁向凈零碳排的未來。