▲ Mercedes-Benz 連續七年蟬聯豪華汽車品牌之冠

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Mercedes‑Benz 秉持以打造全球最令人嚮往車款的目標，並致力於電動車及車用軟體發展上居領導地位。為能往更進階的品牌定位發展，於 2022 年五月份宣佈將對旗下車款進行產品線優化，全力發展以達成2025年全車系皆有電動車型選擇，更將視各國市場環境許可下，於 2030 年完成全產品線的電動化，並立志在 2039 年前達到碳中和，進一步鞏固豪華車款與環保永續之間密不可分的關係。
Mercedes-Benz AG 行銷副總裁 Bettina Fetzer 表示：「很榮幸能再次名列全球品牌價值前十名，並在品牌價值方面取得兩位數的成長，一舉突破 560 億美元，是對我們策略的一大肯定。在定義豪華車款的永續未來當中，我們將客戶視為所有決策的核心，並讓與品牌的每一次接觸都能造就不凡體驗。」
貼近客戶：運用獨特品牌體驗觸及新目標客群
Mercedes‑Benz 向來以客戶和潛在目標族群的需求為重，除了持續強化品牌誠信與可靠的形象，也更強調打造獨特的個人化品牌體驗。因此，Mercedes‑Benz 對於與個人及不同產業的品牌合作皆抱持著開放態度，不論是科技、時尚、音樂、電影與體育等多樣領域，此種共創模式不僅能夠激發嶄新的觀點，也透過這樣的交流，拓展並擴大目標族群。在銷售管道持續迎合客戶多樣性需求的道路上，同時發揮創意，爭取品牌在線上與線下與客戶溝通的機會。包括： Mercedes‑AMG 與 Mercedes‑Benz G‑Class 「Private Lounge 車主俱樂部」，以及在杜拜開設的 Mercedes‑AMG Store，此外，十月於上海開幕的 Mercedes‑Maybach Atelier 旗艦店，也屬於整體策略的一環。
美國品牌顧問公司 Interbrand 自 1999 年開始蒐集以及分析世界最有價值的品牌。 Interbrand 根據三個標準對所有入選品牌進行評審，其中包含 “品牌產品或服務的財務績效” 、 “品牌在購買決策過程中的角色” 和 “品牌在確保未來企業收益方面的實力”。 Interbrand 是第一家開發通過 ISO 10668 認證的品牌評估公司，該國際標準設定評估基準，並精確為品牌分類。