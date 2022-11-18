全家玉米濃湯霜淇淋登場！餅皮竟搭番薯杯：冰配熱地瓜吃
全家這次真的設立了霜淇淋的天花板了！開賣前就屢屢被爆料的玉米濃湯霜淇淋，原以為除了口味稀奇之外，就再無其他新意，孰料全家竟暗藏了一招「殺手鐧」，不只和嵜本SAKImoto Bakery跨界聯名推出新口味，買霜淇淋加10元就能升級「夯番薯杯杯霜淇淋」，在限定紙杯裡是綿密的夯番薯，可搭著濃郁的玉米濃湯霜淇淋一起吃，玉米尬地瓜迸出新滋味。
以往在台灣都是以熱湯方式呈現的玉米濃湯，在日本其實常以冷製濃湯的方式被食用，因此全家這次跌破眾人眼鏡，和日本生吐司專賣店嵜本SAKImoto Bakery聯名開發，11月20日起開賣「玉米濃湯霜淇淋」，吃起來是鹹鹹甜甜的雙重味覺，完美詮釋玉米濃湯風味，並搭配限量脆皮餅皮、聯名紙杯，即日起至12月19日祭出嘗鮮價45元，另11月20日至11月22日限時三天，APP隨買跨店取推出快閃優惠5支168元，平均單支34元、相當於6.8折。
雖然新口味在上市前就意外曝光，但全家這次還藏了大絕招，除了特殊口味出人意表，還把明星商品夯番薯化身為「夯番薯杯杯」，先將番薯預先剖開並急速冷凍，加熱後擠上霜淇淋，讓玉米尬地瓜迸出新滋味，買任一口味霜淇淋加10元就能升級番薯杯杯，無論是玉米濃湯口味或是小農牛奶口味都百搭。
全家這次也獨家推出2款聯名飲品及甜點，特選嵜本SAKImoto Bakery人氣奶油捲口味，開發出「SAKImoto鹽之花焦糖奶茶」，經典海鹽「鹽之花」融合焦糖奶茶，喝起來鹹甜不膩，限時嘗鮮價39元；冰品部分則以黑森林蛋糕為發想，推出SAKImoto黑森林莓果聖代，售價69元。因應秋冬養生趨勢，私品茶導入天一本草研製的紫蘇飲，選用紫蘇、桑椹子、薄荷、甜菊等，以全天然漢方草本製成，即起至11月29日嘗鮮價45元（原價55元）。
超商屢出奇招，萊爾富則在門市賣起現烤的車輪餅，和地瓜共用燒烤機，一邊一國壁壘分明，左邊賣地瓜、右邊車輪餅，共有紅豆、奶油兩種口味，12月13日前任選2顆39元，已搶先吃過新品車輪餅的民眾表示：「以為軟皮，結果皮還蠻脆」，並大讚餡料很滿，以平均不到20元的價位來看，屬於不錯的超商美食，還有人直呼超商店員是超人，連車輪餅都能賣簡直無極限。