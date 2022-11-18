台版柬埔寨再現！豬仔面試慘遭2嫌囚禁 北檢今聲押禁見
台版柬埔寨詐騙再增1例，新北市一名陸姓男子（53歲）受高薪誘惑，前天（16日）晚間前往新店區某汽車旅館面試，沒想到才剛抵達，隨即遭2名嫌犯控制，還好受害人在被轉移囚禁地點時，趁隙聯繫上友人及路人幫忙報警，警方趕抵後，立刻將2嫌逮補，順利救出陸男，北檢今天（18日）凌晨向法院聲請羈押禁見2人。
據了解，陸男平時沒有正當工作，在網路上看見有高薪職務，遂獨自於16日晚間前往汽車旅館面試，不料一到場就被陳姓嫌犯（20歲）、張姓嫌犯（21歲）控制，為避免遭查緝，2名嫌犯還不斷轉移囚禁地點，所幸被害人在路途中，趁隙跟路人、友人求助，這才讓全案曝光。
警方表示，16日深夜接獲通報後，隨即派員展開追查，並於17日凌晨1時許，趕至中央路上某旅館，當場逮捕2嫌、救出一名被害人，另外在現場查獲海洛因6.3公克、注射針筒1支、K他命1.4公克、已吸食K菸1支，北檢複訊後認為2嫌涉犯妨害自由、毒品等罪，且還有共犯在逃，遂於今天（18日）凌晨向法院聲請羈押禁見。（編輯：陳苾暐）
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