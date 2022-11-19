秉持留才及照顧員工！中鋼集團中欣開發建設推燕北住宅案

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中鋼公司董事長翁朝棟表示，中欣開發建設公司是由中欣開發公司與聯鋼營造公司合資成立，此一燕北住宅建案，位於高雄市燕巢區陸軍工兵訓練中心旁，臨近20米中西路，周邊環境清幽寧靜，生活機能條件佳，不僅鄰近義大醫(學)院、中鋼結構公司、聯鋼營造公司，亦是機械加工與螺絲工廠聚落所在地，未來將受惠於就業人口進駐的紅利加值，可成為當地安居樂業的新選擇。
中欣開發建設公司董事長呂少墉指出，燕北住宅建案的基地面積有1142坪，中欣開發建設將興建4戶透天住宅及2棟地上10層、地下2層之集合式住宅大樓，而集合住宅大樓將採用無店面及純住宅的設計方式，戶數共計98戶，每戶坪數約37至51坪，公共設施包含大廳、服務管理、健身房、多功能室、環區步道等，頂樓間更巧妙利用高遮蔽安心通道，互相連結成無邊際天空庭院。
呂少墉說，燕北住宅建案是由中欣開發建設與建築界享有盛名之元根建築工房聯手合作，秉持著貼近自然、環境友善及循環經濟之理念，進行建築工法與所需材料規劃，舉例來說，住宅外觀部分將減少過度裝修，以塗料取代傳統貼磚，尋求與周圍環境更緊密的融合，建築設計另也注重自然通風與採光，使得建築全生命週期，均能實踐節能減碳。
此外，該建案將委由集團關係企業聯鋼營造公司興建，預計於114年年底完工，中欣開發建設更希望將燕北住宅建案打造成健康、綠色、舒適、便利之全齡化社區，未來可成為鄰近地區住宅產品之典範。