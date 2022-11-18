將卸民主黨眾院領袖！裴洛西佳評如潮　拜登：歷來最重要

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麻州民主黨眾議員尼爾（Richard Neal）也表示，歷來的眾議長從未取得比裴洛西更多的成就，從她的歷史性崛起、到第1位眾院女性議長，裴洛西從未動搖過自己對美國人民的承諾和服務，她所留下的政治遺產是無與倫比的，也是不可取代的。
除此以外，美國國會裡的不少人，不管是議員或是媒體工作者，都陸續分享了他們個人與裴洛西的珍貴回憶。紐澤西州的民主黨眾議員帕斯克雷爾（Bill Pascrell）則總結：「最讓我印象深刻的是裴洛西議長非常擅長她的工作，當你的船在波濤洶湧的水域中平穩航行時，你理所當然會認為是船長在引導它前進，我們的眾議院和議長也是如此。裴洛西議長在任何壓力下的冷靜、鋼鐵般的精確、直率和實用主義，使她成為一個無與倫比的領導者。」
美國總統拜登也透過白宮官網發表聲明，稱讚裴洛西是美國歷史上最重要的眾議院議長，無數的例子都表明，她如何體現民選官員維護自身對上帝和國家的誓言，以確保美國的民主能傳遞給世界並成為全球的燈塔，在她所做的每一件事中都展現了尊嚴。
拜登並表示，在他就任美國總統的頭2年裡，裴洛西是獨特的力量，確保許多重要法案通過，這些法案將在未來幾十年定義所謂的美國價值；由於裴洛西的努力，數以百萬計的美國人生活變得更好，身為法律與民主的堅定捍衛者，相信她即使面對政治暴力和威脅，也不會阻止她為國服務的決心，即便裴洛西辭去眾議院民主黨的領導職務，但她絕不會放棄保護美國神聖的民主。
82歲的裴洛西在1987年勝選進入國會，2007年首度成為議長，並在第2度出任議長時，主導對前總統川普（Donald Trump）的2次彈劾。雖然本次國會大選，民主黨在眾院失利，裴洛西的眾議長寶座因此讓出、共和黨眾院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）料將成為下一屆議長，但有分析認為，裴洛西卸任民主黨眾院領袖，象徵華府一個時代的結束，也證明她多年對美國民主的貢獻非凡。