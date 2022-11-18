Honda ZR-V確定於2023年4月21日在日本開賣，台灣呢？

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一直以來，日本車廠都會有一個時期會針對不同國家、地區市場推出不同車款，有時又會採全球產品整併策略，將產品線簡化；而Honda經過一陣產品重整後，似乎又開始分化產品線，ZR-V也算這個策略下的產物，目前除了在中國以ZR-V車名上市外，在北美則是以HR-V之名販售，所以中國的ZR-V=美國的HR-V，台灣的HR-V則跟歐、日HR-V基礎相同；雖然這種策略算是常態，但其實在車系辨識時相當擾人。
話題回歸要在日本正式上市的ZR-V，車身尺寸為4.570x1.840 x 1.620mm只比現行的CR-V略小，所以依據目前已在北美問世的新一代CR-V判斷，歐、日規格的新一代CR-V尺寸應該也會加大，以拉開與日規ZR-V的差距。其實ZR-V原先在2022年7月就宣布要在9月開始接單與在秋天上市，但受到全球汽車零配件與半導體供應鏈短缺影響，所以才延至2023年4月才開始販售。
ZR-V基本是與新Civic共用平台開發，提供2.0升Sport e:HEV油電混合動力系統與1.5升VTEC渦輪引擎兩種動力，分別可輸出184PS及141PS最大馬力，皆有前輪驅動與四輪驅動車型，並以〝X〞與〝Z〞劃分等級，全車系共有8個車型可選擇，建議售價為2,949,100〜4,119,500日圓。