醫護「一眼不瞧就說不嚴重」！鄭州4月嬰延誤送醫枉死

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得知結果後，一名120醫護人員就給李寶亮打電話，聲稱他的女兒不屬於重症，李寶亮抗原又顯示陽性，因此不能拉走，即使酒店的醫護人員多次協助溝通也無濟於事。又苦等了好幾小時，才終於在晚上8點左右將女嬰送到醫院，還不是鄭州就近的醫院，而是送到相距100多公里的登封陽城醫院，到院時都已經晚上11點了，浪費了近12個小時的時間。15日淩晨，李寶亮發現女兒體溫驟降，摸孩子手特別冰涼，趕緊再找來醫務人員施救，但孩子還在淩晨3點不治身亡。
事後，李寶亮在網路上的求助信息，怒指最初的120醫護人員，連上樓檢視女兒狀況都沒有，直接就說女兒不是重症，拒絕送醫後就走人。有中媒引述專業人士說法，指嬰幼兒的病情瞬息萬變，特別是嬰兒，無法開口表達自己的不適，所以對嬰兒的檢查診斷，需要非常細緻且豐富的臨床經驗，李寶亮的女兒既有明確的上吐下瀉症狀，很可能當時已經嚴重的脫水、電解質紊亂，隨時有生命危險，因此救護人員的說法實在令人匪夷所思。
不少中國民眾也痛批，「為何生命至上在鄭州是空話」，認為這起悲劇原本是可以避免的，質疑第1輛救護車來了之後，卻連看都不看一眼就走掉的行徑，問道：「生命至上難道就是這樣體現的嗎」。
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