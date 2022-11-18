醫護「一眼不瞧就說不嚴重」！鄭州4月嬰延誤送醫枉死

▲河南鄭州1名僅4個月大的女嬰，疑似因延誤就醫而枉死，父親悲痛上網討公道，再度引發中國民眾怒火。（圖／翻攝自搜狐）
▲河南鄭州1名僅4個月大的女嬰，疑似因延誤就醫而枉死，父親悲痛上網討公道，再度引發中國民眾怒火。（圖／翻攝自搜狐）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-11-18 09:23:22

中國因嚴格的防疫及清零措施，導致的次生災害頻傳，本月16日，河南省1名男子李寶亮在網上發布求助信息，說自己4個月大的女兒，14日出現劇烈嘔吐和腹瀉症狀，致電叫來救護車後，卻因他的新冠病毒檢測結果為陽性、孩子為陰性，就被以「病情不嚴重」為由，拒絕送孩子就醫，結果就是女嬰枉死。此事再度掀起中國民眾的怒火，痛批「這就是生命至上嗎？」

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綜合《美國之音》等中外媒報導，李寶亮與女兒近日因故在鄭州金水區1家酒店隔離，11月14日早上8點，女兒突然出現嘔吐、腹瀉等情況，眼見孩子沒有好轉，他在11時57分撥打了緊急求助電話120，過了約半小時，第1輛120救護車來到酒店，第1件事不是檢查孩子的狀況，而是安排李寶亮和女兒做了抗原檢測，結果顯示，李文亮為陽性，女兒為陰性。

得知結果後，一名120醫護人員就給李寶亮打電話，聲稱他的女兒不屬於重症，李寶亮抗原又顯示陽性，因此不能拉走，即使酒店的醫護人員多次協助溝通也無濟於事。又苦等了好幾小時，才終於在晚上8點左右將女嬰送到醫院，還不是鄭州就近的醫院，而是送到相距100多公里的登封陽城醫院，到院時都已經晚上11點了，浪費了近12個小時的時間。15日淩晨，李寶亮發現女兒體溫驟降，摸孩子手特別冰涼，趕緊再找來醫務人員施救，但孩子還在淩晨3點不治身亡。

事後，李寶亮在網路上的求助信息，怒指最初的120醫護人員，連上樓檢視女兒狀況都沒有，直接就說女兒不是重症，拒絕送醫後就走人。有中媒引述專業人士說法，指嬰幼兒的病情瞬息萬變，特別是嬰兒，無法開口表達自己的不適，所以對嬰兒的檢查診斷，需要非常細緻且豐富的臨床經驗，李寶亮的女兒既有明確的上吐下瀉症狀，很可能當時已經嚴重的脫水、電解質紊亂，隨時有生命危險，因此救護人員的說法實在令人匪夷所思。

不少中國民眾也痛批，「為何生命至上在鄭州是空話」，認為這起悲劇原本是可以避免的，質疑第1輛救護車來了之後，卻連看都不看一眼就走掉的行徑，問道：「生命至上難道就是這樣體現的嗎」。

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