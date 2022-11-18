白金鰻苗當榨菜 高航警查獲走私鰻苗6萬尾市價達264萬元
航空警察局高雄分局安檢隊安檢人員於日前執行高雄往香港出境班機託運行李檢查時發現楊姓及洪姓旅客之託運行李X光顯示圖像有異，安檢人員詢問時辯稱茶葉罐內容物為榨菜，經會同高雄關高雄機場分關人員開箱查驗，當場查獲66,120尾鰻苗，以目前市價每尾新臺幣40元計，粗估總價值達264萬元！全案移由關務署高雄關高雄機場分關依法辦理。
航空警察局高雄分局安檢隊安檢人員11月16日10時許執行，因該班機楊姓及洪姓旅客托運2件行李有異，便請旅客打開行李，檢查後發現內夾藏多件以茶葉罐包裝之塑膠袋，疑似裝有管制出口之鰻苗。
經會同關務署高雄關高雄機場分關人員開箱查驗，分別於2件託運行李內查獲各12袋鰻苗，總計24袋，另經漁業署人員清點每袋約有2,755尾、總計查獲66,120尾鰻苗，以目前市價每尾新臺幣40元計，粗估總價值達264萬元!全案移由關務署高雄關高雄機場分關依法辦理。
鰻苗是臺灣冬春季近海漁業重要漁獲，無法以人工繁殖需仰賴野生捕撈，因此價格不斐有「白金」之稱，為保育自然資源及維護產業利益，行政院農業委員會漁業署自96年起公告每年11月1日起至翌年3月31日止，管制鰻線、鰻苗及幼鰻出口。
為防堵不肖商民於鰻線、鰻苗及幼鰻管制出口期間伺機走私賺取不法利益，航警局及海關持續對高風險出口管道加強查察，一旦查獲是類不法行為，將依海關緝私條例規定沒入並科處罰鍰。航空警察局高雄分局分局長黃能清呼籲民眾勿存僥倖心態鋌而走險私運鰻線、鰻苗及幼鰻，以共同維護漁業永續發展。