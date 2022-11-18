遭藍營抹紅！陳時中揭赴中國過程：理性、抗共是基本態度
藍營昨日指出，民進黨台北市長候選人陳時中曾赴中國交流，欲藉此抹紅陳，引發論戰。陳時中今（18）日上午赴士林區葫蘆堵市場掃街前受訪表示，幾年前時自己是無給職的北醫董事會成員，整個團隊去中國進行醫院管理學術交流，自己就隨著去做經驗交換；他說，抗中、抗共基本精神與態度，至於是不是每件事情都要站在對抗角度，也不見得，不過仍會保持理性、堅定的態度。
談及被國民黨抹紅，陳時中說，抗中、抗共基本精神與態度，至於是不是每件事情都要站在對抗角度，也不見得。他表示，總統蔡英文曾說過，是要理性不挑釁，不會太激進，但也堅定不退卻。
陳時中也還原抹紅，他指出，幾年前時自己是無給職的北醫董事會成員，整個團隊去中國進行醫院管理學術交流，自己就隨著去做經驗交換。
談到對手黃珊珊、蔣萬安的交鋒，陳時中說，蔣萬安看起來滿怕黃珊珊，從一開始選舉被黃珊珊嗆了2次，就都不敢正面回應，不過要選舉了，還是要對各項事情誠實以對。
談到自身選舉，陳時中表示，就是盡最大努力，蔡英文來站台都非常感謝，自己如果被認為有仇恨值那是對手不斷渲染，但選舉不是在選仇恨，是在選民主進步價值，請大家還是回歸到民主進步價值。