憶2018惡夢！8高雄立委齊赴桃園　籲挺鄭運鵬接棒鄭文燦

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭運鵬說，他跟高雄有很多層的好關係，首先，自己是高雄女婿，所以今天很高興高雄的立委，包含區域跟不分區都到桃園相挺；第二，過去跟高雄的好夥伴在立法院共識，很感謝這些前輩在自己擔任黨團幹事長的期間，都給予很大的幫忙，合作無間一起推動很多桃園、高雄的建設預算。
鄭運鵬說，今天高雄的夥伴一起到桃園相挺，相信他們都相信高雄市長陳其邁，也信任鄭運鵬的能力，因為自己跟陳其邁都擔任過民進黨立法院黨團幹事長，有這樣的歷練，適合擔任下一任桃園市的好市長。
鄭運鵬也說，2018年的選舉的時候，高雄人給了國民黨機會，但整個高雄卻從第一名的市政變成吊車尾，這個惡夢高雄的委員們都不希望今年在桃園重蹈覆轍，所以他們以自己的經驗到桃園分享，希望桃園市民朋友珍惜鄭文燦8年的好成績，讓11月26號的選舉能夠選出一位好市長帶領桃園繼續再進步，甚至可以超越過去鄭文燦8年的好基礎。
劉世芳說，今天高雄的立法委員到桃園力挺最強的幹事長鄭運鵬，當然是希望他在11月26日的時候，可以完全傳承鄭文燦在這邊的好政績，高雄隊要提醒桃園的朋友，不要重蹈2018年高雄的覆轍。
趙天麟說，自己跟鄭運鵬都是1973年次的，同時也都是1998年高雄正式政黨輪替，展開高雄大建設的第一代幕僚，所以鄭運鵬不只是高雄女婿，也是高雄進步的見證者。鄭運鵬知道這個進步的延續有多重要，自己今天特別來要提醒桃園的好朋友，進步好不容易開始了，如果又倒退路的話，那有多可惜，相信鄭運鵬可以領航桃園。
賴瑞隆說，過去高雄從謝長廷時代到陳菊時代，都是第一名的城市的成績，但4年前高雄遇到了亂流，不熟悉的前市長韓國瑜當選之後落跑，造成高雄市政的延宕。好不容易2年前熟悉的陳其邁回來了，讓整個高雄繼續進步。桃園也是一樣，過去8年來，鄭文燦第一名5星級的成績，為桃園奠定了非常好的基礎，期待桃園不要走回頭路，不要選錯人，讓年輕專業有能力的鄭運鵬來做。